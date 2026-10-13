Susto frente al Estadio de O Couto: un coche de alta gama se queda encallado durante horas en unas escaleras
PRAZA DA CHAVE
Un coche de alta gama, de la marca Mercedes, quedó encallado durante horas en unas escaleras situadas frente al Estadio de O Couto, en Ourense, entre la rúa do Serán y la Praza da Chave.
Una escena insólita sorprendió este martes, 13 de octubre, a quienes transitaban por las inmediaciones del Estadio de O Couto, en Ourense. Un coche de alta gama quedó encallado en unas escaleras que conectan la rúa do Serán con la Praza da Chave, sin posibilidad aparente de continuar su marcha.
El vehículo permaneció atrapado en este punto de la ciudad durante varias horas. Antes de las 10:00 horas de la mañana ya se encontraba inmovilizado en plena bajada y, pasadas las 11:30 horas, continuaba en la misma posición.
Por el momento, se desconocen las circunstancias que llevaron al turismo a acabar sobre las escaleras. Los ocupantes permanecían fuera del automóvil mientras este continuaba encallado en la bajada.
La peculiar situación dejó una imagen poco habitual que se ganó las miradas de los vecinos.
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