El parque de la praza da Lexión, situado en el barrio ourensano de A Carballeira, ha perdido en los últimos días sus dos árboles de mayor tamaño, que fueron talados en el marco de las obras que está llevando a cabo el Concello en este espacio público. La actuación ha provocado malestar e indignación entre algunos vecinos, que cuestionan la necesidad de eliminar ambos ejemplares y aseguran que, a su juicio, se encontraban en buen estado y no presentaban problemas que justificasen su retirada.

Los residentes lamentan la pérdida de estos árboles, que destacaban por su altura y presencia dentro de la zona verde, y consideran que su desaparición supone un empobrecimiento del parque. La tala ha generado preguntas entre quienes utilizan habitualmente este espacio, que quieren saber por qué se tomó la decisión de eliminarlos y si se valoró la posibilidad de conservarlos durante la ejecución de los trabajos.

La intervención municipal en la plaza ha reabierto así el debate sobre la conservación del arbolado urbano y la integración de las zonas verdes en las obras de mejora de los espacios públicos. Los vecinos reclaman explicaciones sobre la actuación y esperan que el proyecto contemple la reposición de árboles o nuevas plantaciones que permitan recuperar parte de la vegetación perdida.