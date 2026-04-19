El taller de Renfe en Ourense se moderniza: renovación de dos naves y planta fotovoltaica

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha visitado esta semana la Base de Mantenimiento de Ourense, cuyo taller se encuentra en un proceso de modernización y mejora de eficiencia energética. En él, está prevista una inversión de 4,53 millones de euros, dentro del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2023.

Tal y como ha trasladado Renfe en una nota de prensa, este plan de inversión, que inició su desarrollo el pasado mes de octubre y prevé extenderse hasta finales de 2027, contempla la renovación integral de dos naves, así como la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo sin vertido a la red sobre la cubierta de las mismas.

Concretamente, a la remodelación de la nave de Autopropulsado, donde se realizarán los trabajos de mantenimiento de los vehículos autopropulsados diésel 599, se destinarán más de 2,5 millones de euros.

Allí, los trabajos abarcarán tanto actuaciones sobre elementos que forman el edificio como la dotación de instalaciones necesarias para desarrollar las labores de conservación de estos trenes.

En la nave de Levante, donde se realizarán trabajos de reparación de componentes neumáticos, la compañía va a invertir más de 1,5 millones de euros.

Tras una adecuación completa del espacio, se instalarán bancos de pruebas de última generación y se dotará del suministro de utillaje especializado necesario para la actividad.

Además, la actuación se completa con la instalación de un sistema fotovoltaico de autoconsumo, con una inversión de 400.000 euros. El montaje de paneles solares sobre la cubierta de las naves de Levante y Autopropulsado permitirá mejorar la eficiencia energética del taller, reforzando así el "compromiso de la compañía con la calidad, la sostenibilidad y la mejora de sus instalaciones".