Los taxistas de Ourense sufren el alza de precios y la caída de la clientela

El sector de los taxistas de Ourense atraviesa una crisis de clientes en lo que va de año. A la continua escalada de los precios de los carburantes se suma un caos logístico en las estaciones de tren que está lastrando gravemente su rentabilidad diaria. Según denuncia Francisco Javier Álvarez, presidente de los taxistas de Ourense, el volumen de trabajo ha caído en torno a un 20% con respecto al año pasado.

El principal foco de frustración para los profesionales del volante se encuentra en la estación de Renfe. La falta de puntualidad en los trenes está generando un auténtico descontrol en la organización de las flotas. Álvarez lamenta que los viajes, que deberían llegar de forma escalonada, acumulan retrasos y terminan presentándose todos de golpe. “Estamos a lo mejor parados una hora o hora y media y después llegan a la vez, nos lían mucho”, explica el representante del sector. Esta irregularidad impide ofrecer un servicio fluido, los taxistas pierden un tiempo valiosísimo de brazos cruzados y, repentinamente, son incapaces de absorber el pico de demanda, frustrando también al pasajero.

La crisis de inflación ha encarecido drásticamente los costes operativos, ya que llenar el depósito supone un sobrecoste de hasta 40 euros, que coincide con una retracción en el consumo de los ciudadanos. “La gente al final se mueve menos”, constata Álvarez, señalando que los fines de semana se han vuelto demasiado tranquilos.

El precio disparado del combustible provoca que los taxistas ya consideren el coche eléctrico como la mejor opción. Ahora mismo en el parque de taxis eléctricos supone un 5%, pero Álvarez asegura que ese porcentaje subirá. Si hace unos meses el coche eléctrico se veía como una opción lejana, ahora es una de las primeras opciones.