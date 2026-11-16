¿Sabe usted que la tensión electoral llega a las calles de Ourense con pintadas y carteles desaparecidos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los carteles de Vox y BNG colocados en el parque de San Lázaro aparecen vandalizados o han desaparecido cuando apenas han transcurrido tres días desde el inicio de la campaña electoral
¿Sabe usted que llevamos tres días de campaña, pero la tensión ya se nota a pie de calle? ¿Que algunos de los carteles que se pegaron en la madrugada del viernes ya están pintarrajeados o directamente han desaparecido? ¿Que parece que en la city los extremos no gustan? ¿Que a alguien le molestaban los pósters de Vox y BNG en el parque de San Lázaro?
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