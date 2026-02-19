Los therians llegan a Ourense: la nueva y desconcertante tribu urbana organiza una quedada en San Lázaro

Las redes se están haciendo eco en las últimas semanas de un fenómeno que, si bien no es completamente nuevo, está ahora más que nunca en el centro del debate. Se trata de una nueva tribu urbana o incluso, lo que muchos definirían como una identidad: los therians. Son personas que se identifican, a nivel interno o psicológico, como un animal no humano.

No significa que crean que son físicamente un animal, sino que sienten que su identidad, forma de percibirse o experiencia interna está conectada con una especie concreta, como podría ser un lobo, gato, zorro o cuervo. Para ello visten máscaras, colas o, a veces, trajes integrales de pelo que simulan los rasgos del animal con el que se sienten conectados.

Pero la identidad animal no queda en la apariencia. Los therians actúan como lo que son: ladran, caminan a cuatro patas y, si se les molesta, incluso muerden. Es una moda nacida en Estados Unidos que se ha extendido a otros territorios como Canadá, Reino Unido y Australia. En el ámbito hispanohablante, es en Argentina donde el debate sobre la moralidad o la salud mental de los integrantes de esta tribu urbana está a la orden del día.

El turno de Ourense ha llegado

El cartel anunciando la quedada para este sábado en el parque de San Lázaro

Y ahora Ourense se une a la lista de lugares en los que se puede ver este tipo de fauna. La comunidad de therians ha organizado una quedada para las 18:30 horas de este sábado 21 en el parque de San Lázaro, que sería la primera en la ciudad. Aclaran que a este encuentro están invitados todos, “sin importar edad, raza o animal”.

El anuncio del encuentro fue publicado por una cuenta de TikTok llamada @theriangz (que podría leerse como therians Galicia), que tiene apenas 27 seguidores y un solo post, el que anuncia la quedada. La polémica estalló y la sección de comentarios del post se llenó de frases del estilo: “¿Quién se apunta a ir de caza?”, “No se burlen de ellos sin mí” o “Qué importantes son los psicólogos”.

No es la primera quedada que esta tribu urbana intenta organizar en Galicia. Para ese mismo día convocaban un encuentro en la Praza Viana do Castelo, en Lugo, reunión que tuvieron que cancelar por lo amenazantes que resultaban algunos comentarios: “Os vamos a arrancar las pieles”. En A Coruña, la convocatoria está programada para el viernes 20 y parece que sigue en pie.

Desde luego, se trata de una desconcertante moda que conquista cada vez más lugares y que tiene previsto poner 'la pata' en Ourense por primera vez este sábado 21.