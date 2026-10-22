Muere un motorista tras salirse de la vía en un trágico accidente en Ourense

Un motorista ha muerto este jueves en un trágico accidente registrado en la carretera N-120A, a la altura del kilómetro 571 en Ourense.

El suceso ocurrió sobre las 11,05 horas, cuando varios particulares alertaron a los servicios de emergencia de que una motocicleta se había salido de la vía. En un primer momento, los avisos señalaban que el conductor se encontraba herido de gravedad y que necesitaba asistencia sanitaria urgente. Sin embargo, tras las últimas confirmaciones que ha podido recabar este periódico, se ha certificado oficialmente su muerte.

Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico para atender la emergencia y esclarecer lo sucedido.