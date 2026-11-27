El punto de la carretera donde tuvo lugar en accidente de tráfico

Un accidente de tráfico en la ciudad de Ourense dejó al menos una persona herida y afectó a varios vehículos. Alrededor de las 16:00 horas, una colisión por alcance múltiple involucró a tres coches en el punto kilométrico 567 de la N-120, bajo el centro comercial Ponte Vella.

Pese a lo aparatoso del suceso, solo una persona fue atendida con mareos por Urxencias Sanitarias 061, que fue quien envió el aviso al 112.

De este modo, se trasladó la notificación de la emegrncia a la Policía Local de Ourense y a la Guardia Civil.