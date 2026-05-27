Tres nuevas modificaciones en el autobús urbano de Ourense y se suprime una lanzadera

Uno de los “busitos” que cubre actualmente la línea 7 entre el barrio de Covadonga y A Valenzá.

El Concello de Ourense activa en los próximos días tres cambios en el servicio de autobuses urbanos que afectan a las líneas 7 y 3, además de la supresión del servicio provisional de lanzadera del barrio del Pino.

A partir del lunes 1 de junio, la línea 7 “Cudeiro – A Valenzá” vuelve a circular por la calle Alejandro Pedrosa, una vez finalizadas las obras de remodelación de la vía. En el barrio del Vinteún, los recorridos quedan establecidos de la siguiente forma: en la ida, este servicio pasa por Río Limia, Alejandro Pedrosa, Quintián y Río Arnoia; y en la vuelta, por Río Arnoia, Quintián, Santa Teresita, Alejandro Pedrosa y Río Limia.

Ese mismo día, la línea 3 “Santa Cruz – O Cumial” amplia su recorrido hasta el Hotel Auriense, donde se habilita una nueva parada que conecta este establecimiento con el centro de la ciudad y la estación intermodal. Además, la línea deja de entrar en el municipio de San Cibrao, donde hasta ahora atravesaba la zona sin recogida de viajeros. La parada próxima al Bar Mesón se traslada unos 150 metros hasta el cruce con la calle da Rabeda.

Por otro lado, el Concello ha decidido suprimir la lanzadera del Pino, puesta en marcha hace nueve días de forma provisional para dar servicio al barrio afectado por las obras en la carretera de Vigo. Según el gobierno municipal, la "baja afluencia", que sitúan con una media de unos 10 usuarios, ha convertido el servicio en un “autobús fantasma”, lo que evidencia, según señalan, la falta de una demanda real. El último servicio de esta lanzadera se realiza el viernes 29 de mayo.