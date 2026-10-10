El TSXG tumba la designación del subdelegado del Gobierno de Ourense

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado el nombramiento de Eladio Santos como subdelegado del Gobierno en Ourense, estimando así el recurso contencioso-administrativo presentado por otro funcionario que aspiraba a ocupar la misma plaza.

La Sala concluye que la resolución administrativa carece de la justificación exigida por la ley para este tipo de designaciones, por lo que ha ordenado retrotraer las actuaciones para que el proceso se resuelva de nuevo con una motivación adecuada.

A lo largo de la sentencia, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG argumentan que, si bien la plaza es de “libre designación”, esta fórmula de provisión de puestos tiene un carácter excepcional y no equivale a un sistema de libre arbitrio. El tribunal recalca que la Administración está obligada a exteriorizar las razones de su elección para cumplir con el imperativo de evitar la arbitrariedad y demostrar la idoneidad profesional del candidato.

Cinco aspirantes

Sin embargo, pese a que concurrieron cinco aspirantes, el expediente oficial se limitó a despachar la adjudicación con una propuesta genérica que indicaba que el elegido reunía “los requisitos técnicos de capacidad y experiencia”, sin aportar ningún informe que valorase o comparase sus méritos con los de los demás perfiles.

Durante el proceso judicial, la Abogacía del Estado intentó defender la idoneidad del nombramiento argumentando que el candidato ya ejercía el cargo de forma provisional desde el 28 de mayo de 2024, que lo estaba haciendo satisfactoriamente y que conocía la realidad sociopolítica local, a diferencia del recurrente, que no es de Ourense.

No obstante, el TSXG ha rechazado esta justificación a posteriori, recordando que esa comparativa debe constar en la resolución administrativa o en los informes previos al nombramiento, y que los argumentos dados por el abogado durante el juicio no sirven para “completar” o enmendar una falta de motivación original.

Pese a este revés judicial, la Delegación del Gobierno ha asegurado que Santos “sigue como subdelegado a todos los efectos” y ha avanzado que se procederá a realizar “una valoración más completa de sus méritos” para subsanar formalmente esta ilegalidad.