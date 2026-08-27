Un turista medio que visita el comercio local de Ourense viene en agosto y contiene el gasto: "Sobre todo en cosas pequeñas"

El turista que visita el comercio local de Ourense suele pasarse en agosto, y contiene el gasto a realizar. Le interesan el textil, los complementos y los productos de la tierra, y suele ser fiel a las tiendas que conoce, a las que regresa en varias ocasiones. Así se deduce de las experiencias vividas por los responsables de comercios del Casco Vello.

Ana María Fernández (Tenda Artesá Aixiña): “Gastan sobre todo en cosas pequeñas”

La responsable de la Tenda Artesá Aixiña ha visto una evolución en el visitante: desde el que se llevaba productos de artesanía voluminosos hacia “mucha gente gastando pues en cosas pequeñitas”, indica.

“Antes había menos turismo, llevaban cosas más caras, de precios más altos. Ahora no, ahora viene mucha más cantidad, pero miran más lo que gastan. Intentan conseguir algún tipo de artículo que tenga buena presentación y sea económico, de 3 euros, 4 euros, 5 euros… que sean bandejitas y cosas de Galicia que tienen buena presentación”, continúa relatando Fernández.

Excepcionalmente “puede venir algún cliente que ha comprado algún hórreo grande y que lo ha llevado en su coche, hórreos de 95 o de 102 euros. Pero la mayor parte de la gente no”, relata la responsable de la tienda, quien hasta hace poco también tenía los juegos de licores entre las preferencias.

En lo que respecta a la afluencia, Ana observa que “en agosto suelen venir clientes de todos los rincones de España. Es el mes más habitual. Luego, tienes a los turistas ingleses o franceses… que ya pueden venir en cualquier momento del año”.

Begoña López (Bode Factory): “Los complementos se vendieron muy bien”

En el caso de Begoña López “falló un poco lo que es el turismo, es verdad que vino menos gente de fuera al hacer tanto calor, aunque me ha ido mejor que el año pasado”. La remontada ha llegado en agosto, sobre todo “esta última semana, que es cuando ha venido más gente de fuera”.

Dos elementos de su tienda han funcionado especialmente bien durante el periodo estival: los complementos y los bolsos o mochilas. Sobre los primeros, “la bisutería y la joyería de Silvereira, en plata y madera, que son de Santiago. Y el complemento se me movió bastante”. En cuando a los bolsos, “me salen muy bien las mochilas de Daniel Chong y los bolsos son geniales, 100% fabricación en España”.

Sin embargo, el fuerte de las ventas para esta tienda del Casco Vello sigue estando en el textil. “La ropa, los vestidos… es lo que más se ha vendido este verano”, indica la responsable del comercio, que sí ha observado cierta contención entre sus clientes, que miran más y compran un poco menos, aunque el balance es positivo.

Javier Enciso (J&J): “La ropa de ceremonias siempre ayuda a maquillar un poco la temporada”

El responsable de la tienda J&J en el Casco Vello considera que “lo que es la venta en concreto está difícil, cada día está un poquito más difícil. Ya lleva unas temporadas complicadas”. Durante los meses de verano, se centran en los eventos, donde “el tema de ceremonia, de novio… siempre ayuda a maquillar la temporada”.

En su caso, el empuje turístico que ha vivido Ourense este verano no supone el grueso de su facturación estival, pero sí “siempre se nota algo, no cabe duda. Hay mucha gente que visita la ciudad y bueno, siempre cae alguna ventita inesperada”, reconoce Enciso

Oscar Santórum (Tenda Santorum): “En julio vino mucha menos gente, pero hemos remontado en agosto”

Oscar Santórum regenta una tienda de productos típicos de la provincia, y sí ha notado la afluencia turística, aunque con un volumen desigual. “En julio tuvimos menos gente que otros años, pero hemos remontado durante agosto, vino mucha más gente. Vienen todo turistas. Gente de Ourense muy poquita”.

Entre los productos que suelen demandarle figuran “vinos de la zona y licores, sobre todo. También se llevan algunas conservas y algún queso y algún dulce también, pero cuando entran, los clientes suelen pedir vinos y licores de la tierra”. Por su parte, no puede aún contabilizar si ese turista ha estado más comedido.

Jose Antonio Caldelas (Sabores Distintos): “Llegan muchos turistas por el AVE”

Jose Antonio Caldelas tiene su nicho de clientes entre “los emigrantes retornados, además de los turistas que están empezando a llegar ahora por el AVE y demás. En agosto hay un incremento importante, lo que es julio, es más flojo”.

Entre los perfiles con lo que trata se encuentra, sobre todo, que “vienen buscando, vinos de la zona: Ribeiro, Ribeira Sacra... mayoritariamente viene gente que es aficionada al vino, que quiere conocer un poco lo que hacemos en Ourense y se llevan producto de las bodegas de la zona”.

En su caso, ha visto una remontada de visitas este año, que atribuye a la ausencia de grandes incendios que corten las vías, como sucedió en 2025. “El año pasado tuvimos un inconveniente con los incendios, tuvimos el AVE cerrado dos meses. Eso nos mermó bastante, pero lo que es en este año ha sido bueno”. Se trata de su tercer verano al frente del negocio, y durante esa trayectoria, el perfil de cliente veraniego se ha mantenido, según indica