La UD Ourense juega contra la ELA: “La causa está por encima de lo deportivo y lo profesional”

La UD Ourense no dudó cuando Álvaro Selas llamó a su puerta. El conjunto vermello participará el próximo miércoles 16 de septiembre, a las 20,30 horas en O Couto, en el partido solidario contra la ELA, que recaudará fondos para la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras (Aodemper). “Estas causas están por encima de todo lo que tenga que ver con lo deportivo y lo profesional”, explica su entrenador, Juan Carballo.

El equipo se medirá a un combinado de futbolistas de la provincia dirigido por Javi Rey y el propio Selas. Las entradas cuestan cinco euros y también se ha habilitado una fila 0 para quienes quieran colaborar sin acudir al encuentro.

Una de las personas que conectó la iniciativa con la UD Ourense fue Luis Portabales, vocal de la directiva y con una relación cercana con Selas desde hace años. “Álvaro e eu temos unha amizade de toda a vida. Estudamos no mesmo colexio, no mesmo instituto, coñecémonos desde sempre”, rememora. El vínculo alcanza al propio club: hace dos temporadas, Selas todavía jugó en uno de sus filiales para echar una mano al proyecto.

La idea surgió después de que desde la asociación animasen a Selas, diagnosticado de ELA, a mantenerse activo con alguna iniciativa relacionada con el fútbol, el deporte que ha formado parte de su vida. Inicialmente se planteó algo pequeño, con amigos y antiguos compañeros. Más tarde apareció una posibilidad más ambiciosa, enfrentar al primer equipo de la UD Ourense con una selección provincial.

“Atopamos facilidades por todos lados. O club, a xunta directiva e o presidente estiveron dispostos a facer o necesario para axudar”, recuerda Portabales. La principal duda era encajar el encuentro en plena temporada. Una reunión entre Selas, Portabales, el presidente Javier Orbán y Carballo terminó por despejarla. “Foi todo moi sinxelo”, indica. La fecha también respondió a esa intención de movilizar público. Carballo propuso llevar el encuentro a septiembre porque en agosto la ciudad está muy vacía y buscaban reunir al mayor número posible.

En todo caso, Carballo admite que habrá que reorganizar las cargas durante una semana poco habitual, pero no lo considera un problema. Tampoco espera que sus jugadores salgan simplemente a cumplir. “El futbolista cuando juega un partido va a intentar mostrar su mejor nivel”, señala. Con Unionistas como siguiente rival liguero, el técnico entiende que el encuentro también será una oportunidad para ganarse minutos.

Para Portabales, la respuesta encaja con la identidad del club: “Sempre se intentou apoiar ás asociacións e aos colectivos sociais e culturais. O club sempre tivo unha sensibilidade especial. E non só hai que parecelo, tamén hai que poñelo en práctica”.