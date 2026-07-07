Trabajar en Urgencias del CHUO contará el triple en méritos para lograr una plaza fija

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha adelantado que, antes de que finalice este año, el Sergas convocará un concurso de méritos para "cubrir de forma estable" las plazas de Urgencias hospitalarias de Ourense.

Lo hará basándose en la reforma de la Ley de Medidas Extraordinarias para la provisión de puestos de difícil cobertura, cuyo proyecto para aplicarse en el servicio de urgencias ourensano ha sido aprobado este martes en el Pleno.

Esta norma, que ha contado con la abstención de los socialistas y del grupo mixto y el voto en contra del BNG, dará esta consideración de difícil cobertura a las plazas de medicina de urgencias en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, con lo que podrán cubrirse excepcionalmente vía concurso de méritos. Además, estas plazas también tendrán "una valoración reforzada en los futuros procesos selectivos y de traslados", ha dicho Caamaño, computando "el triple" el tiempo trabajado.

Una ley "útil"

El conselleiro de Sanidade ha defendido esta modificación legislativa en base a los resultados de la Ley 2/2022, que abrió la puerta a una vía extraordinaria para cubrir los puestos considerados de difícil cobertura en la sanidad gallega. "Esta ley cumplió los objetivos para los que fue aprobada", ha dicho Caamaño, que ha precisado que permitió "cubrir 521 plazas médicas de difícil cobertura, el 98% de las ofertadas".

"Cuando una ley es útil y resuelve problemas reales, lo responsable es mantenerla y reforzarla", ha añadido el conselleiro, para quien "la realidad demostró que aquella herramienta era necesaria", ya que "había puestos que no podían cubrirse por las vías ordinarias".

En esta misma situación está, en opinión de Sanidade, el servicio de Urgencias del CHUO, "que presenta hoy en día una situación difícil en relación a su cuadro de personal", dotado con 50 plazas estructurales pero en las que solo están cubiertas de manera estable 25.

Esto "obliga a realizar un enorme esfuerzo organizativo por parte del hospital", ha dicho Caamaño, para quien "este escenario excepcional no puede convertirse en habitual". Con la inclusión de las plazas de urgencia del Hospital de Ourense en la categoría de difícil cobertura, ha recordado, podrán accederse "por concurso de méritos", un "procedimiento extraordinario que permite valorar la experiencia profesional" sin una oposición.

Exceso de plazas de difícil cobertura

En sus turnos de intervención, tanto el BNG como el PSdeG han clamado contra lo que consideran un "abuso" de la figura de plazas de difícil cobertura y han puesto en duda los resultados de la Ley 2/2022 y la urgencia de esta modificación.

En concreto, el diputado socialista Julio Torrado ha acusado a la Xunta de intentar con esta norma "poner parches" a lo que "destrozaron" tras "una década de recortes" y ha ironizado diciendo que los populares "están por darle más derechos a un óvulo fecundado que a los pacientes gallegos".

Además, ha puesto en duda la eficacia de la ley de cobertura de plazas, preguntando si "¿Cuatro años después está mejor la atención primaria? ¿Las personas esperan menos?". "Nuestra perspectiva es que no", ha zanjado.

A mayores, Julio Torrado ha considerado que el problema de base "radica en el sistema que tienen para la sanidad", que se basa en "exprimir profesionales" y ha ironizado con que "si todos los puestos son de difícil cobertura, a ver si va a resultar que el puesto de difícil cobertura va a ser el de conselleiro, que no se encuentra uno bueno".

Aunque el socialista ha considerado que la norma "es claramente mejorable", el grupo del PSdeG ha apostado por la abstención y le ha lanzado un órdago al conselleiro para que "trabaje en mejorarla" con más fondos, calendarios y cuadros de personal y más autonomía para este nivel, entre otros elementos.

Del mismo modo, la diputada nacionalista Montse Prado ha considerado este proyecto una "técnica de manipulación" de un "problema denunciado hasta la saciedad" y que, en su opinión, ha sido creado por la propia Xunta.

Prado ha criticado de forma específica que la solución del Gobierno gallego a la falta de personal sea "convertir en plazas de difícil cobertura todas las plazas". "Si todo se declara excepcional, ¿qué es la difícil cobertura?", ha preguntado, "eso no es solucionar problemas, es poner parches". Asimismo, ha cuestionado "donde van a dejar descubiertos" las personas que cubran finalmente esas plazas de Urgencias en Ourense. "Porque van a venir de otros sitios", ha recordado.

Críticas al Ministerio

Por su parte, la diputada del PPdeG Noelia López ha defendido esta modificación y ha reclamado la implicación de los grupos de la oposición en la solución a esta problemática. "¿Cuantas horas de espera les parecen razonables antes de aceptar que hay que actuar?", ha cuestionado, tras lo que ha negado que, con medidas como estas, "el PP esté convirtiendo el sistema sanitario en una excepcionalidad".

Pérez López ha recordado que ya a finales de 2017 "se alcanzó una hoja de ruta" entre todas las comunidades españoles que "en mayor o menor medida tenían dificultades" en la provisión de plazas sanitarias. "Todos pedían que se actuase, pero en 2018 falló la llegada de Pedro Sánchez", ha clamado la diputada del PPdeG, que ha atribuido responsabilidades al Gobierno central, alegando que, desde entonces, "han pasado seis ministros de Sanidad y cero soluciones".

Para Noelia Pérez, durante estos años ni PSOE ni BNG "han exigido nada al ministerio" y ha criticado que "no les importe el impacto" que tuvo en el sistema sanitario las huelgas de los últimos meses, que derivaron en "sufrimiento para los pacientes gallegos".