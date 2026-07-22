La UVigo busca soluciones al reto de vivienda estudiantil en Ourense

Maceda acogió este martes un pleno extrordinario del Consejo Social de la Universidad de Vigo. Durante la sesión, se presentó un estudio en el que se aborda la situación de la vivienda universitaria en los campus de Vigo, Ourense y Pontevedra. Entre los datos recogidos destaca que cerca del 90% del alumnado considera que disponer de apoyo para encontrar una vivienda puede influir en la elección de universidad y que un gran número de estudiantes echa en falta apoyo oficial para encontrar piso.

El trabajo fue realizado por Isabel Diéguez, Ana Gueimonde y Andrés Mazaira, profesorado del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la UVigo y de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense. En el combinan el análisis cuantitativo de la oferta y la demanda de alojamiento, la comparación con otras universidades españolas e internacionales, la identificación de políticas y buenas prácticas y la consulta directa al alumnado, realizando en este último caso una encuesta a más de 700 estudiantes.

Un reto de igualdad

La relevancia de la cuestión analizada queda reflejada por los primeros resultados del estudio dados a conocer en la reunión de este martes. Entre ellos citan que el 87,9% del alumnado considera que la modalidad de alojamiento condiciona su experiencia universitaria y que casi nueve de cada diez estudiantes afirman que disponer de apoyo para acceder a un alojamiento asequible puede influir mucho o bastante en la elección de la universidad. Además, más de un tercio del alumnado asegura haber echado en falta algún tipo de ayuda institucional para buscar vivienda.

Estos datos confirman que no se trata de una cuestión meramente residencial, sino de un reto para el acceso a los estudios, la permanencia y la experiencia universitaria. En este contexto, el Consejo Social considera necesario impulsar medidas a medio y largo plazo que permitan mejorar las condiciones de alojamiento del estudiantado, facilitar la movilidad entre campus y reforzar la competitividad de la UVigo en un entorno universitario cada vez más exigente. Los resultados completos las posibles líneas de actuación se publicarán en septiembre.

El estudio fue presentado en el primer pleno del Consejo Social de la nueva rectora, Carmen García Mateo. Además, fue la primera reunión plenaria que este organismo de la UVigo realiza fuera de los espacios universitarios o empresariales. En la reunión participó la acladesa de Maceda, Uxía Oviedo, y el doctor José Manuel Lage, impulsor del Museo del Médico Rural de Maceda visitado previamente por los asistentes.

Otros asuntos

Además de la presentación del estudio, el pleno del Consejo Social se reunió para abordar otros temas, como la liquidación provisional del ejercicio presupuestario de la Universidad de Vigo y las cuentas de diferentes sociedades correspondientes a 2025; la aprobación inicial de la adjudicación de las becas de colaboración concedidas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a la Universidad de Vigo para el curso 2026/2027 y la aprobación de los precios públicos aplicables a estudios propios de los programas de formación permanente de la UVigo y las microcredenciales.

Juan Manuel Vieites, presidente de la Comisión Económica, presentó los distintos puntos de su competencia, entre ellos las cuentas provisionales de 2025. Como cuestiones principales reflexionó sobre la evolución del remanente de tesorería disponible y sobre gastos de personal. Concluyó sus intervenciones pidiendo a la nueva gerencia prudencia en la contratación y el máximo rigor en todas las decisiones con implicación económica.