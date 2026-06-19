La UVigo reconoce el talante negociador de Manuel Reigosa

“Muchas gracias a todas y todos. Fue un placer”. Con estas palabras, remataba Manuel Reigosa su última intervención como rector en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves. Una sesión en la que únicamente presentó su habitual informe, se aprobaron actas y en el turno de intervenciones, varios integrantes del órgano de gobierno manifestaron su reconocimiento al rector y al trabajo desarrollado por el Consejo durante los últimos ochos años.

La catedrática Carmen Ruíz fue la primera en tomar la palabra en el turno de intervenciones para agradecer que sí le permitiera participar en el Consejo, así como la confianza que en ella depositó en ella. Por su parte, el docente e investigador Virxilio Rodríguez reconoció “el trabajo y responsabilidad grande que implica desempeñar un cargo de gestión” , así como la labor desarrollada por gobierno y oposición, “con puntos de vista distintos para construir”. A la espera de la cevista distintos para construir”. Mientras tanto, la representación sindical del PDi, el docente e investigador Miguel Cuevas exaltó “el afán negociador del rector y la capacidad de diálogo” que permitió llegar a acuerdos.

El rector en funciones de la institución agradeció los reconocimientos recibidos, asegurando que “discrepar es positivo y hace falta buscar lo mejor para la institución”. Manifestó, además, su satisfacción por las mejoras alcanzadas en algunas normativas, así como por el acuerdo logrado con la parte sindical para cambiar los reconocimientos docentes.