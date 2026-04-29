Los vecinos de Ourense piden compensación por el reventón junto al Cisneros

El aparatoso reventón de una tubería el 1 de marzo de 2023 provocó el derrumbe del muro del colegio Cardenal Cisneros en la ciudad suma un nuevo capítulo judicial. La comunidad de propietarios del edificio situado en la calle Fonte do Monte número 7 demandó a la distribuidora de gas Nedgia Galicia S.A. y a la contratista Teyca-Ga S.L, encargada de la canalización.

Los vecinos, a través de la abogada María de los Ángeles López, reclamaron ayer a la jueza de Instancia 2 una indemnización de 6.595,71 euros por los daños causados en los elementos comunes de su inmueble para costear una escalera en la rampa, la reposición de bordillos prefabricados, la reparación de un pilar de hormigón, un buzón y una puerta de aluminio.

El juicio por los gastos de la comunidad se desarrolló ayer en Instancia 2. | M. S.

Gran caudal liberado

Según expone la demanda vecinal, durante los primeros trabajos de excavación de una zanja en la acera para una nueva acometida de gas natural se produjo la rotura de una tubería de abastecimiento de agua. La presión y el gran caudal liberado no solo derribaron el muro de contención que servía de cierre al colegio colindante sino que también dañaron las instalaciones de la comunidad. Los vecinos incluso fueron desalojados.

Las dos mercantiles codemandadas han pedido la desestimación de las pretensiones de la comunidad, rechazando cualquier responsabilidad sobre la catástrofe. Nedgia Galicia S.A. argumenta que se limitó a subcontratar los trabajos a la empresa especializada Teyca-Ga S.L., por lo que no asumieron ni la dirección de obra ni la ejecución material. La letrada de la gasística solicitó ayer a la juez que suspendiese este procedimiento civil. Su objetivo era esperar a que se resuelva un recurso de reposición que tienen abierto por la vía administrativa contra el Concello de Ourense, precisamente por los más de 181.000 euros que les exige por la restitución del muro del colegio, costeado por el ente local como obra de emergencia. La jueza desestimó la petición de aplazar el juicio.

“El daño se debió a la defectuosa instalación previa del Concello y Viaqua”, alega Moisés Filgueira, abogado de Teyca-Ga

En el otro lado, la contratista Teyca-Ga S.L. también se desmarcó del siniestro. Según aseguró el letrado Moisés Filgueira, la zanja fue realizada por una subcontrata, Construcciones Emi Álvarez S.L., y precisó que en ningún momento se rompió la tubería con la mini retroexcavadora. Según su versión, el verdadero causante fue el deficiente estado de la red del Concello y de Viaqua: Teyca-Ga sostiene que la conducción carecía del tapón de hormigón necesario y estaba contenida de forma irregular por la propia tierra de la ladera. Al retirar el terreno durante la obra civil, la tubería se “destaponó espontáneamente”, permitiendo la libre salida del agua. Además, no estaba sañalizado el final de la canalización, tal como sería pertinente.

Este nuevo litigio se entrelaza con las consecuencias de un juicio que ya tuvo lugar. En febrero de 2026, se dio a conocer una primera sentencia por la que Teyca-Ga fue condenada a pagar 17.833 euros más intereses, al colegio Cardenal Cisneros para así indemnizar los daños sufridos en el patio del centro educativo, que estuvo clausurado diez meses. En aquella resolución, el juez de Instancia 1 eximió de culpa a las demás empresas implicadas, atribuyendo la responsabilidad exclusiva a Teyca-Ga por ser quien ostentaba la dirección facultativa de la obra.

No obstante, esta decisión todavía no es firme y fue recurrida ante la Audiencia de Ourense, por lo que el frente judicial de las obras de canalización del gas en la calle Fonte do Monte, tres años después, continúa abierto.