¿Sabe usted que los vecinos de Ourense ya tienen delirios con la falta de programación cultural?

¿Sabe usted que la ausencia de programación municipal en la city está empezando a provocar delirios? ¿Que, de hacer cosas a la orilla del Miño, los vecinos han pasado a imaginarlas? ¿Que una presunta competición de una marca de bebidas energéticas en torno al puente romano sorprendió a muchos ourensanos pasando de móvil en móvil? ¿Que seica todo fue un invento, y más de uno no se enteró y acabó muy decepcionado?