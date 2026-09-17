¿Sabe usted que los vecinos de Ourense ya tienen delirios con la falta de programación cultural?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la falta de programación cultural en Ourense lleva a los vecinos a imaginar eventos junto al Miño

El evento que se habían imaginado los ourensanos a las orillas del río Miño.
El evento que se habían imaginado los ourensanos a las orillas del río Miño. | La Región

¿Sabe usted que la ausencia de programación municipal en la city está empezando a provocar delirios? ¿Que, de hacer cosas a la orilla del Miño, los vecinos han pasado a imaginarlas? ¿Que una presunta competición de una marca de bebidas energéticas en torno al puente romano sorprendió a muchos ourensanos pasando de móvil en móvil? ¿Que seica todo fue un invento, y más de uno no se enteró y acabó muy decepcionado?

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