¿Sabe usted que los vecinos de Ourense ya tienen delirios con la falta de programación cultural?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la falta de programación cultural en Ourense lleva a los vecinos a imaginar eventos junto al Miño
¿Sabe usted que la ausencia de programación municipal en la city está empezando a provocar delirios? ¿Que, de hacer cosas a la orilla del Miño, los vecinos han pasado a imaginarlas? ¿Que una presunta competición de una marca de bebidas energéticas en torno al puente romano sorprendió a muchos ourensanos pasando de móvil en móvil? ¿Que seica todo fue un invento, y más de uno no se enteró y acabó muy decepcionado?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
COLABORACIÓN CIUDADANA
Se recuperan los objetos sustraídos en dos robos de vehículos de Ourense
Lo último
ACCIDENTE EN OURENSE
Evacuado en helicóptero tras ser atropellado por un tractor en Riós