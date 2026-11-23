Vetusta Morla será uno de los grandes protagonistas del Ouren Sound Fest 2027. El grupo madrileño es el primer cabeza de cartel confirmado para la duodécima edición del festival, que volverá a celebrarse en San Cibrao das Viñas y que ya prepara una nueva cita tras agotar todas las entradas en sus dos últimas convocatorias, en 2025 y 2026.

Su presencia en Ourense tendrá un atractivo especial por tratarse de una de las oportunidades de disfrutar de la banda en directo en Galicia después de su regreso a los escenarios este otoño, tras dos años de parón. El grupo ha retomado su actividad con una nueva etapa musical y el álbum "Lo Importante", que acompañará esta gira planteada como una vuelta a los orígenes y al espacio creativo donde nacen sus canciones.

La formación invita a compartir ese proceso de creación a través de una propuesta que recupera la esencia de sus ensayos: los seis músicos reunidos en círculo, mirándose y trabajando juntos entre las cuatro paredes del local. "Gira de vuelta, canciones de ida", resume el grupo sobre este regreso a la actividad.

El anuncio ha llegado acompañado de una referencia a uno de sus temas más reconocibles, "¡Dejarse llevar!", con el que el festival ha celebrado la incorporación de la banda a su cartel.

Otro cabeza de cartel, el 1 de diciembre

Vetusta Morla es el primer gran nombre confirmado para el Ouren Sound Fest 2027, pero la organización ya ha avanzado que el próximo 1 de diciembre anunciará un segundo cabeza de cartel. También quedan por desvelar más artistas que completarán la programación de la duodécima edición.