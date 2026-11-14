Vídeo | Piden 14 años de cárcel por matar de una puñalada en el corazón a un joven el día de su 21 cumpleaños en los vinos de Ourense

A la izquierda, el agresor recibe patadas en el suelo, en la calle Pizarro. A la derecha, el autor de los hechos detenido en la calle Porto Carreiro sobre el río Barbaña tras acuchillar al joven de 21 años.

La Audiencia Provincial de Ourense acoge desde este lunes, 16 de noviembre, el juicio contra un hombre acusado de matar de una puñalada en el corazón a un joven el día que cumplía 21 años. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 29 de noviembre de 2024, después de una discusión en un pub del casco histórico de la ciudad. La Fiscalía solicita para el procesado 14 años de prisión por un delito de homicidio.

El juicio, que se celebrará con tribunal de jurado, comenzará este lunes y tiene previstas sesiones hasta el jueves 20 de noviembre. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el enfrentamiento comenzó en el interior de un establecimiento de ocio nocturno, donde el acusado discutió con un grupo de jóvenes entre los que se encontraba la víctima.

Una pelea que terminó con una puñalada mortal

La discusión continuó en el exterior del pub, donde el procesado comenzó presuntamente a propinar puñetazos a varios integrantes del grupo. Durante el enfrentamiento, también recibió golpes y terminó cayendo al suelo.

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Posteriormente, el acusado se levantó y comenzó a caminar calle abajo mientras el joven lo perseguía. Fue entonces cuando, según sostiene la Fiscalía, sacó una navaja de unos 20 centímetros que llevaba en el bolsillo y le asestó una puñalada en el tórax, alcanzándole el corazón. El Ministerio Público considera que el procesado actuó "con una clara intención de acabar con su vida".

Tras la agresión, el acusado huyó del lugar hasta llegar al río Barbaña, donde presuntamente arrojó el arma utilizada. Durante la fuga fue perseguido por varias personas, que consiguieron retenerlo hasta la llegada de los agentes de Policía.

El joven fue trasladado al Hospital Provincial de Ourense, donde falleció alrededor de las 3:20 horas de aquella madrugada como consecuencia de la herida recibida.

La Fiscalía pide 14 años de cárcel y 110.000 euros de indemnización

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una condena de 14 años de prisión por homicidio. Además, pide que el acusado, de nacionalidad rumana, sea expulsado de España durante nueve años una vez cumplida la pena impuesta.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama 87.000 euros de indemnización para la madre del fallecido y otros 23.000 euros para su hermano, lo que supone un total de 110.000 euros por los daños derivados de la muerte.

El procedimiento comenzará con la constitución del tribunal de jurado, que deberá valorar las pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal del acusado en el homicidio ocurrido hace casi dos años en el casco histórico de Ourense.