Las noticias sobre robos en el barrio ourensano de O Vinteún son cada vez más insólitas. Una vecina ha denunciado a través de las redes sociales el robo de su ropa en una lavandería. La mujer, que había dejado sus prendas en la secadora número seis, aprovechó el tiempo de espera para tomar un café en un establecimiento cercano. A su regreso, la máquina estaba vacía.

Dos menores que se encontraban en el local le indicaron quién se habría llevado sus pertenencias. Lorena, la afectada, contactó entonces con el propietario del negocio, quien le explicó que disponía de las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero que estas debían ser solicitadas por la Policía.

Localizó sus pertenencias en un callejón

La mujer emprendió la búsqueda por su cuenta hasta encontrar una de sus prendas íntimas tirada en el suelo de un callejón próximo a un supermercado. Allí localizó a un hombre en posesión de su ropa, tal y como relata en un vídeo que posteriormente difundió en redes sociales. "Aquí estaba mi ropa, la tenía este sinvergüenza, que va a la lavandería y se dedica a robar ropa", señala durante la grabación, en la que muestra al individuo junto a sus pertenencias. Ya suma más me 150.000 visualizaciones.

Entre las prendas se encontraba su uniforme de trabajo, en el que figuraban tanto su nombre como el de la empresa, una de las principales razones que la llevaron a buscar al presunto autor.

Con la publicación del vídeo, la ourensana pretende advertir a otros usuarios del establecimiento: "Si os falta ropa de la lavandería del 21 en el callejón justo después de la farmacia calle 15 la encontráis".