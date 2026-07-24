¿Sabe usted que en O Vinteún hay algunas personas que no tienen humanidad?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, vuelven a aparecer alfileres en O Vinteún para dañar a las mascotas
¿Sabe usted que en O Vinteún hay algunas personas que no tienen humanidad? ¿Que han aparecido cebos con alfileres fatales para los perros? ¿Que los mejores amigos del ser humano merecen un respeto? ¿Que hay que tener mucho cuidado si paseas a tu mascota? ¿Que hay que aprender a vivir en sociedad? ¿ Y que es tan triste como decepcionante que no sea la primera vez que se ven cosas de este estilo?
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