Vive con La Región y Telemiño la San Martiño 2026: carrera, resultados y mejores fotografías

La Carreira Pedestre Popular do San Martiño vuelve a convertir las calles de Ourense en el escenario de una de las grandes citas deportivas de la ciudad. Quienes no puedan acercarse a disfrutar de la prueba como público tendrán la oportunidad de seguir la carrera en directo a través de La Región, con una cobertura especial que incluirá vídeos, resultados, clasificaciones y fotografías.

La retransmisión comenzará a las 10:45 horas, con un programa especial presentado por Lalo Gómez desde el plató. A las 11:00 horas se dará paso a la salida de la categoría absoluta, mientras que a las 12:10 horas se retransmitirán las pruebas Sub-18, Sub-16 y Sub-14.

La cobertura contará además con una moto que seguirá a la cabeza de carrera, ofreciendo imágenes en directo de los corredores que lideren la competición y permitiendo a los espectadores vivir de cerca los momentos decisivos de la prueba.

La retransmisión podrá seguirse gratuitamente desde la página web laregion.es en cualquier dispositivo. Las carreras de las categorías infantiles no estarán incluidas en la señal en directo.

Resultados, clasificaciones y fotografías de la San Martiño

Además de la señal en directo, La Región ofrecerá una cobertura informativa de todas las pruebas. A medida que los corredores crucen la línea de meta, se publicarán los podios de las diferentes categorías.

Los participantes también podrán buscarse entre las mejores fotografías de la San Martiño, con álbumes de las distintas carreras que podrán compartir con familiares y amigos. Asimismo, la web contará con una herramienta digital para consultar los tiempos y las marcas de los corredores, disponible una vez que los resultados hayan sido validados.

Dónde ver la San Martiño de Ourense en directo

Toda la actualidad de la carrera estará disponible en laregion.es, en la plataforma de Telemiño y en los perfiles oficiales de La Región en redes sociales.

La programación especial arrancará a las 10:45 horas con Lalo Gómez, antes de conectar con la salida de la prueba absoluta a las 11:00 horas. Posteriormente, a las 12:10 horas, los espectadores podrán seguir las carreras de las categorías Sub-18, Sub-16 y Sub-14, con imágenes del recorrido y seguimiento de los primeros clasificados.

De esta forma, tanto los participantes como sus familiares y aficionados podrán seguir la evolución de la prueba, conocer los resultados y revivir los mejores momentos de la carrera popular más importante de Ourense.