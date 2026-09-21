Galería | Así vivió Ourense el día más caluroso de Europa

Sombras, gorras, helados y mucha agua fueron la estampa de una jornada excepcional en Ourense, donde el termómetro alcanzó los 38,4 grados en los últimos días antes del arranque del otoño.

La provincia de Ourense marcó este lunes 38,4 grados, la temperatura más alta registrada en Europa durante la jornada del 21 de septiembre. El intenso calor llevó a los ourensanos a buscar refugio a la sombra y protegerse del sol con gorras, gafas y otros elementos.

Septiembre está dejando en la provincia un ambiente seco y muy cálido, con registros excepcionales para estas fechas. La situación podría comenzar a dar una tregua a partir de mitad de semana, con la llegada del otoño y un progresivo descenso de las temperaturas.

Mientras tanto, las cremas solares, las gafas de sol, los helados y la hidratación fueron los principales aliados para hacer frente a una jornada marcada por el calor y que dejó estampas plenamente veraniegas en las calles de Ourense.