Una ourensana se hidrata ante las altas temperaturas registradas.
Una ourensana se hidrata ante las altas temperaturas registradas. | Lucía Otero

Galería | Así vivió Ourense el día más caluroso de Europa

38,4 GRADOS

Sombras, gorras, helados y mucha agua fueron la estampa de una jornada excepcional en Ourense, donde el termómetro alcanzó los 38,4 grados en los últimos días antes del arranque del otoño.

La provincia de Ourense marcó este lunes 38,4 grados, la temperatura más alta registrada en Europa durante la jornada del 21 de septiembre. El intenso calor llevó a los ourensanos a buscar refugio a la sombra y protegerse del sol con gorras, gafas y otros elementos.

Septiembre está dejando en la provincia un ambiente seco y muy cálido, con registros excepcionales para estas fechas. La situación podría comenzar a dar una tregua a partir de mitad de semana, con la llegada del otoño y un progresivo descenso de las temperaturas.

Mientras tanto, las cremas solares, las gafas de sol, los helados y la hidratación fueron los principales aliados para hacer frente a una jornada marcada por el calor y que dejó estampas plenamente veraniegas en las calles de Ourense.

Galería | Así vivió Ourense el día más caluroso de Europa
1/6 Por la sombra y paraguas en mano para combatir el calor. | Lucía Otero
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2/6 Los termómetros en Ourense registraron temperaturas muy elevadas. | Lucía Otero
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3/6 El ourensano se aplica protector solar ante las altas temperaturas e intenso sol de la ciudad. | Lucía Otero
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4/6 A la sombra para no sufrir ante el calor ourensano. | Lucía Otero
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5/6 El joven se lleva las manos a la cabeza para protegerse del calor. | Lucía Otero
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6/6 Los bancos de la calle del paseo llenos ante las altas temperaturas. | Lucía Otero

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