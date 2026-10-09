La Xunta declara BIC las seis monedas históricas que se conservan en Ourense

La Xunta concluye el proceso de declaración de seis monedas históricas como bienes de interés cultural (BIC). Los ejemplares abarcan desde el período del reino suevo y visigodo hasta los reinados de los Reyes Católicos y Felipe II. Todas las piezas presentan un excelente estado de conservación y forman parte de la colección numismática del gallego Antonio Orol. En la actualidad, están depositadas en el Museo Arqueológico Provincial de Ourense.

El Diario Oficial de Galicia publica este 8 de octubre de 2026 la declaración de bien de interés cultural (BIC) de seis monedas históricas de Galicia, en la categoría de bien mueble singular. Con esta declaración concluye el proceso de reconocimiento de estas emisiones, calificadas como "raras y únicas", que constatan la presencia del Reino Suevo en Galicia y los periodos medieval y renacentista. Según el expediente, hasta el momento no se conocen otros ejemplares iguales.

Los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural señalan que las monedas abarcan desde los periodos suevo y visigodo hasta la época de los Reyes Católicos y el reinado de Felipe II. Además, destacan que todas las piezas históricas incluidas inicialmente en el procedimiento presentan un excelente estado de conservación.

Entre las siete monedas que formaban parte de la incoación inicial se encontraba una emisión única, considerada una de las pocas pruebas materiales y documentales auténticas de la existencia del Reino Suevo en Galicia. Los técnicos le reconocen un "valor cultural singular" por sus características artísticas. También destacan dos piezas acuñadas en A Coruña por su "gran valor cultural y de rara acuñación".

La incoación inicial incluía siete monedas, pero la pieza conocida como "1/4 de excelente de los Reyes Católicos, Ceca A Coruña" fue adquirida en una subasta por el Ministerio de Cultura mediante el ejercicio del derecho de tanteo. El objetivo era destinarla al Museo Arqueológico Nacional, donde pasó a formar parte de las colecciones del Estado custodiadas en esa institución. Por este motivo, la declaración concluida ahora comprende seis monedas.