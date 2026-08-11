Yoana Rodríguez, Oftalmóloga en el Hospital de Ourense: “Unos segundos pueden bastar para provocar un daño irreversible”

El eclipse de este miércoles es un fenómeno que todo el mundo espera ver con ansiedad, pero el cual puede suponer un peligro para la salud ocular si no se toman las prevenciones adecuadas. Yoana Rodríguez, oftalmóloga del CHUO aclara las principales dudas y da los consejos necesarios para disfrutar de este evento histórico con prudencia.

Pregunta. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para evitar riesgos oculares durante el eclipse?

Respuesta. Lo principal es que hay que utilizar unas gafas que estén homologadas y que cumplan con la normativa ISO 12312-2. No valen gafas de sol normales, ni radiografías antiguas, cristales ahumados, ni mirarlo a través de cámaras, teléfonos o fotografías antiguas. Hay que asegurarse de que las gafas están bien, que no estén rayadas ni rotas, y mirarlo siempre con ellas, nunca de ninguna otra forma.

P. ¿Es cierto que no hay peligro al mirar sin gafas durante la fase de ocultación total?

R. Es verdad que justo en el momento en el que está totalmente cubierto no habría riesgo porque precisamente la luna estaría tapando al sol. Pero en unos pocos segundos eso puede cambiar, entonces me parece muy arriesgado verlo en ese momento y que quizá, sin que te des cuenta, ya esté una parte destapada y te esté dando la radiación. Creo que no hay ningún momento seguro para verlo sin gafas.

P. Si por despiste se mira un par de segundos sin protección, ¿existe riesgo de daños?

R. Unos segundos pueden bastar para que se produzca un daño irreversible. Cualquier tipo de observación al sol, aunque sea de forma indirecta, puede ser peligrosa. Si en ese momento van a estar conduciendo o haciendo cualquier actividad al aire libre, si pueden, que paren. Si no tienen gafas, que no miren, y si las tienen, que disfruten del fenómeno, pero cualquier observación sin protección puede ser peligrosa aunque sea durante unos segundos.

P. ¿Qué le pude ocurrir exactamente a los ojos?

R. Estar observando el eclipse sin protección puede producir un daño en las capas de la retina. El problema es que la retina no tiene receptores para el dolor, entonces en ese momento no nos vamos a dar cuenta. Podemos notar los síntomas unos días más tarde, pero la alteración en la retina va a estar ahí para siempre porque las células de la retina no se recuperan ni reparan el daño. Es un daño que a veces es irreversible.

P. ¿Cuáles son esos síntomas tardíos y qué debe hacer el paciente?

R. Lo más probable es que en los días siguientes se noten cosas raras como visión de líneas torcidas, alteración de la visión de los colores, o una pérdida de la visión sobre todo central, como una mancha negra central o visión borrosa. Puede tardar horas o días en notarse e incluso puede haber un daño que la persona no detecte pero que se vea en pruebas de retina. No produce ceguera total, pero sí puede quitar la visión central. Quien note síntomas debe acudir a su oftalmólogo lo más pronto posible, aunque no hay tratamiento para revertirlo, al menos hay que hacer un seguimiento estrecho del paciente.

P. ¿Se están preparando en el hospital de alguna forma especial?

R. Estamos intentando concienciar a través de entrevistas y vídeos. También estamos formando parte de un estudio a nivel nacional para llevar un registro de los pacientes que sufran una patología derivada del eclipse. Esperamos que sean pocos gracias a la información, pero queremos seguirlos de cerca.

P. ¿Qué se recomienda hacer con los niños?

R. No es que tengan más riesgo de por sí o sus ojos sean más débiles, el problema principal es que son más inquietos. Tienden a sacarse las gafas, no entienden muy bien lo que está pasando o intentan ver mejor quitándoselas. Yo recomendaría intentar hacer algún tipo de juego, como una máscara grande que incluya las gafas para que no puedan simplemente sacárselas un poquito y mirar por el rabillo del ojo. El papel de los padres es muy importante porque en los niños es mucho más difícil de controlar, y es algo que les puede producir un daño para toda la vida.

P. Mucha gente intentará usar telescopios, prismáticos o cámaras, ¿qué deben hacer en estos casos?

R. Tendrían que ponerse las gafas igualmente, pero los dispositivos que usen tienen que tener un filtro en la propia cámara o telescopio. Si no, esos dispositivos lo que hacen es concentrar la radiación muchísimo en un único punto, amplificando la radiación. A pesar de que se mire a través del dispositivo, necesitamos que este tenga un filtro y en segundo lugar utilizar nosotros las gafas, una doble barrera de seguridad. Solamente el dispositivo, aunque pensemos que es una barrera, genera el efecto contrario al amplificar la radiación.

P. ¿Y mirarlo por reflejos o cristales?

R. Tampoco vale verlo en ningún reflejo, ya sea en el agua o en un cristal. Al contrario, el hecho de que la luz esté reflejada puede amplificar la cantidad de radiación que percibes debido a fenómenos físicos de refracción o dispersión. Es incluso más dañino que si lo ves directamente.