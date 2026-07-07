¿Sabe usted que Zulema González se suma a la carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense?

¿Sabe usted que la carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense, que se celebra el 4 de octubre, ya tiene madrina? ¿Que la prueba anunció que será la ourensana Zulema González, árbitra en primera división femenina? ¿Que además de su pasión por el fútbol también disfruta del running y se la ha visto participar -con grandes resultados- en varias carreras?