¿Sabe usted que Zulema González se suma a la carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense?

DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes 7 de julio
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que la carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense, que se celebra el 4 de octubre, ya tiene madrina? ¿Que la prueba anunció que será la ourensana Zulema González, árbitra en primera división femenina? ¿Que además de su pasión por el fútbol también disfruta del running y se la ha visto participar -con grandes resultados- en varias carreras?
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