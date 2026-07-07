¿Sabe usted que Zulema González se suma a la carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense?

QUEN CHO DIXO

La árbitra ourensana Zulema González, también apasionada también del running, respaldará la cita solidaria de la Guardia Civil, en la que ya ha confirmado su participación como madrina.

Zulema González, la colegiada de Primera División Femenina, natural de Ourense.
Zulema González, la colegiada de Primera División Femenina, natural de Ourense. | La Región

¿Sabe usted que la carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense, que se celebra el 4 de octubre, ya tiene madrina? ¿Que la prueba anunció que será la ourensana Zulema González, árbitra en primera división femenina? ¿Que además de su pasión por el fútbol también disfruta del running y se la ha visto participar -con grandes resultados- en varias carreras?

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