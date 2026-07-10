Paderne de Allariz plantó cara al calor y disfrutó del pilates

Decenas de personas se dieron cita ayer en la localidad de Paderne de Allariz para participar en una multitudinaria sesión de pilates. La actividad, organizada por +Deporte La Región, demostró su poder de convocatoria al reunir a un nutrido grupo de asistentes que no se dejaron amedrentar por las elevadas temperaturas. Apostando por los hábitos de vida saludables, salieron de sus casas para disfrutar de la práctica deportiva al aire libre.

La sesión estuvo conducida por la instructora Nei Lamelas. Una de las imágenes más llamativas de la tarde fue la marea que inundó la pista, puesto que todos los participantes lucían la misma camiseta verde que les fue regalada por +Deporte La Región. Durante la clase, los asistentes experimentaron los múltiples beneficios físicos y mentales del pilates, desde la corrección de la postura corporal y el aumento de la flexibilidad hasta el fortalecimiento muscular y la relajación a través de la respiración.

El ambiente lúdico fue la tónica dominante, tal y como confirmaron los protagonistas. Francisco Estévez, llegado desde Celanova, acudió “porque vin que había actividades de La Región e convidaronme as amigas para pasar unha boa tarde”. Para Sara López era su estreno absoluto en la disciplina: “nunca fixera antes pilates pero vimos a nova no xornal e xunto a uns amigos decidimos probar”.

Por su parte, Paula Tesoro, vecina de Paderne de Allariz, añadió: “Xa fixeramos pilates outras veces, pero ao ver o anuncio no xornal pareceunos un plan interesante para pasar a tarde cos amigos”