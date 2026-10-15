Erica Kleveztian expone su obra en Parada de Sil

Parada de Sil acogió la presentación de la autobiografía de Erica Kleveztian, una autora argentina de origen checo que reside en la localidad de Portela desde hace unos años.

Durante el acto, Kleveztian repasó algunos de los momentos más destacados de su vida, marcada por sus estancias en diferentes lugares del mundo. Su recorrido comienza en Córdoba, en Argentina, continúa por Barcelona y otros puntos de España y termina en la Ribeira Sacra, donde decidió establecerse. La autora explicó que se siente muy contenta de vivir en este entorno y de disfrutar de su naturaleza.

La presentación del libro corrió a cargo de Antonio Carreño, catedrático emérito de la Brown University y también vecino de Parada de Sil. Durante su intervención, destacó dos temas que, según señaló, están presentes a lo largo de la obra: el coaching (un acompañamiento para el autodescubrimiento), en sus distintas facetas, y la solidaridad.

Carreño también compartió una anécdota relacionada con el comienzo del libro, que sitúa su inicio en el pueblo de Tronceda. Allí, el profesor tuvo su primera escuela como maestro antes de marcharse a Estados Unidos, una coincidencia que vinculó su propia trayectoria con el relato de la autora.

El alcalde de Parada, Aquilino Domínguez, agradeció la presencia de la autora, del profesor Carreño y del público que acudió al acto. El salón de actos del concello volvió a llenarse para acercar nuevas propuestas literarias a los vecinos.