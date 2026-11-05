Recuperadas las “neveiras” de Meda, en Parada de Sil: un legado arqueológico ligado a la nieve

El Concello de Parada de Sil continúa apostando por la recuperación y puesta en valor de su patrimonio natural y arqueológico. Una línea de trabajo que mantiene desde 2007 y que, según destaca el alcalde, Aquilino Domínguez, supone también un importante retorno para el municipio.

La última actuación se desarrolló durante el pasado mes de octubre en el conjunto de las “neveiras” de Cabeza de Meda, gracias a una subvención de 30.000 euros de Turismo de la Xunta de Galicia. Los trabajos arqueológicos, dirigidos por Eduard Nieto Muñiz, permitieron estudiar estas antiguas construcciones utilizadas durante siglos para almacenar nieve.

El conjunto está formado por dos pozos que se encontraban prácticamente cubiertos por sus propios derrumbes. La intervención se centró principalmente en la nevera occidental, donde se realizó el vaciado completo, la limpieza del entorno y varias excavaciones para conocer mejor su estructura y sistema de construcción.

Los trabajos dejaron al descubierto un pozo de unos cuatro metros de profundidad, en cuyo interior todavía se conservan los canales excavados en la roca para conducir el agua procedente del deshielo hasta un desagüe. También apareció una construcción anexa que servía como espacio auxiliar y desde la que se accedía al pozo.

Durante la excavación se encontraron numerosas tejas y restos de madera que ayudan a conocer cómo era la cubierta original. Estos materiales, junto con otros restos de carbón, serán analizados para intentar concretar la época en la que se construyeron y reformaron estas estructuras.

Un antiguo comercio de nieve

Las conocidas como “neveiras” de Cabeza de Meda forman parte de la historia de una actividad económica que durante siglos conectó las montañas de la Ribeira Sacra con ciudades, monasterios y casas nobles. Desde esta zona se transportaba nieve hasta Ourense, el Cabildo de la Catedral y distintos monasterios de la comarca.

Situadas a 1.122 metros de altitud, estas construcciones aprovechaban las condiciones de frío de la montaña para conservar la nieve durante más tiempo. Según la información recogida en el panel interpretativo, los dos pozos tenían originalmente una planta circular, con entre cinco y seis metros de diámetro y una profundidad de entre tres y cuatro metros.

La actuación se completó con la instalación de señales para facilitar el acceso por carreteras y senderos, además del panel explicativo con información sobre el conjunto arqueológico con código QR, que permite consultar los contenidos en gallego, castellano e inglés.