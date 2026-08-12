A Derrasa, en Pereiro de Aguiar, se queda sin luz por una avería causada por un particular

Una avería en la línea de media tensión durante la tarde del martes provocó cortes de luz en A Derrasa, en el concello de Pereiro de Aguiar. Naturgy cifra en 650 los clientes afectados por una incidencia que comenzó a las 20,30 horas y que se prolongó durante varias horas, aunque el suministro fue recuperándose de forma progresiva.

Los vecinos afectados estuvieron sin electricidad durante buena parte de la noche. Los que menos sufrieron este problema permanecieron sin luz durante más de seis horas (382 minutos), mientras que los últimos en recuperar el suministro tuvieron que esperar más de siete horas (458 minutos).

La incidencia afectó a un entorno caracterizado principalmente por viviendas familiares, aunque A Derrasa también cuenta con distintos negocios y establecimientos que pudieron verse condicionados por la falta de suministro eléctrico.

Origen de la avería

Según explicó la compañía eléctrica, el origen de la avería estuvo relacionado con unos trabajos realizados por un particular cerca de la línea eléctrica. Estas labores provocaron una incidencia en la infraestructura de media tensión que dejó sin suministro a buena parte de A Derrasa.

Naturgy movilizó los medios necesarios para localizar el problema y restablecer progresivamente el servicio, que no pudo recuperarse de forma inmediata debido a la naturaleza de la avería.

La duración del corte hizo que algunos afectados tuvieran que pasar buena parte de la noche sin electricidad, hasta que el suministro quedó finalmente restablecido en las zonas que permanecían afectadas.