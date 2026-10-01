Un joven buitre leonado vuelve a volar tras ser recuperado en Pereiro de Aguiar

Un joven buitre leonado ha vuelto a su hábitat natural en Pereiro de Aguiar después de varias semanas de recuperación en el Centro de Recuperación de Fauna de O Rodicio. El ejemplar había sido localizado por vecinos de la localidad y los GES de Pereiro de Aguiar cuando no podía remontar el vuelo.

El rescate fue posible gracias a la colaboración entre los vecinos, los GES de Pereiro de Aguiar, el personal de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en Ourense y trabajadores del Concello. El ave fue capturada y trasladada hasta O Rodicio, donde permaneció bajo los cuidados necesarios para recuperar sus condiciones antes de regresar al medio natural.

Una vez completada su recuperación, llegó el momento de devolverlo a la naturaleza. El equipo encargado de su reintroducción decidió que fueran precisamente las personas que habían participado en su rescate, entre ellas David Caneiro y Diego, quienes tuvieran la oportunidad de volver a ponerlo en libertad.

La suelta se realizó aprovechando el calor del mediodía y la altura del macizo central ourensano, unas condiciones que facilitaron que el joven buitre pudiera aprovechar las corrientes térmicas y emprender el vuelo hacia el sur.

La iniciativa ha servido también para poner en valor la colaboración entre los servicios públicos y los vecinos en la protección de la fauna. El episodio, según destacan desde el entorno de Pereiro, es un ejemplo de cómo la implicación ciudadana y el trabajo conjunto pueden resultar determinantes ante situaciones que afectan al patrimonio natural.

El caso ha dejado además un mensaje de reconocimiento hacia las personas que participan en este tipo de actuaciones. Vecinos, profesionales de emergencias y trabajadores vinculados a la protección medioambiental fueron piezas fundamentales tanto para rescatar al animal como para completar su recuperación y posterior regreso a la naturaleza.