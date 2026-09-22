Mapa | Una ruta de senderismo en Ourense se vuelve viral y enamora en redes sociales para este otoño: "¡Es una joya!"

El otoño empieza a dejar estampas espectaculares en la provincia de Ourense y hay rincones que están conquistando las redes sociales. Una ruta de senderismo situada a pocos kilómetros de la ciudad se ha convertido en un pequeño fenómeno viral después de que una usuaria compartiese un vídeo de su recorrido. La publicación, realizada por Jess_ss, supera las 50.000 reproducciones en apenas dos días y ha despertado numerosos comentarios de quienes han quedado cautivados por el paisaje.

"No puede ser más bonita", "Me parece preciosísima" o "Me encanta, qué colores. Sí que me parece ideal para esta época" son algunas de las reacciones que ha recibido el vídeo, en el que se muestra un recorrido entre árboles, naturaleza y algunos de los rincones patrimoniales de la provincia.

La protagonista es la Ruta Sicenata Pacata, situada en O Pereiro de Aguiar, un itinerario circular de 8,6 kilómetros que combina senderismo, patrimonio y vistas al río Miño.

Una ruta de 8,6 kilómetros entre carballeiras y patrimonio

"Si buscas un plan perfecto para un día de otoño y a pocos kilómetros de la ciudad, tienes que descubrir la Ruta Sicenata Pacata", recomienda la autora del vídeo, que describe el recorrido como un paseo especialmente atractivo en esta época del año.

La ruta comienza junto al Pazo de Bouzas, en el pueblo de San Salvador, y discurre por un entorno natural dominado por grandes carballeiras. El itinerario apenas pisa asfalto y presenta una dificultad media-baja, por lo que puede resultar una alternativa para quienes buscan desconectar y disfrutar de los colores otoñales. Puedes consultarlo en el siguiente mapa.

Aunque el recorrido está señalizado, la autora advierte de que puede haber algún punto confuso y recomienda llevar descargado el itinerario o utilizar una aplicación de seguimiento.

Tres paradas que hacen especial esta ruta de Ourense

Uno de los grandes atractivos del recorrido es que no se limita a ofrecer paisajes naturales. A lo largo de sus 8,6 kilómetros, los senderistas pueden descubrir tres puntos de interés que la creadora destaca en su publicación.

El primero es el Pazo de Bouzas, una construcción del barroco gallego que, pese a encontrarse en estado de abandono, conserva elementos arquitectónicos destacados. Su capilla y su bodega contribuyen a convertirlo en uno de los lugares más singulares del itinerario.

La segunda parada es el enigma de Sicenata Pacata, una misteriosa inscripción grabada en una roca que despierta la curiosidad de quienes recorren la zona. La autora destaca su valor arqueológico y señala que se considera única en la península ibérica.

Por último, el recorrido alcanza el Castelo de Parada, un mirador natural desde el que se pueden contemplar unas amplias vistas del río Miño y su entorno.