Así será el primer instituto del siglo XXI en la provincia de Ourense

Pereiro de Aguiar marcará un antes y un después en el mapa educativo ourensano con la construcción del nuevo Instituto Padre Feijóo, el primer centro de Educación Secundaria de la historia del municipio y el primero de todo Ourense que se realizará en el contexto del Plan de nova arquitectura pedagóxica, por lo que tendrá una esencia completamente innovadora con respecto al resto de institutos del territorio, caracterizada por la accesibilidad universal, la flexibilidad estructural de sus aulas -pudiendo fusionarse, unirse, ampliarse o dividirse- y su integración en el entorno natural .

Tras más de tres décadas sin que la provincia viera nacer un instituto, este macroproyecto, impulsado por la Xunta de Galicia con una inversión superior a los 11 millones de euros, se presentó ayer ayer junto a los terrenos donde se construirá el edificio. El acto contó con la presencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el alcalde de Pereiro de Aguiar y presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor, y el arquitecto encargado del diseño, Víctor Grande.

Durante la jornada se detallaron los plazos inmediatos que marcarán el ritmo de la obra. El proyecto salió ayer a licitación en el Boletín Europeo y hoy mismo se publicará en la plataforma de contratación de la Xunta. Con este paso, se abre formalmente el plazo para que las empresas constructoras puedan estudiar el proyecto y presentar sus ofertas económicas y técnicas. Si la burocracia avanza según lo previsto, el Gobierno autonómico espera tener adjudicada la obra a finales de este año para poder colocar la primera piedra a principios de 2027.

El objetivo es que el edificio, de más de 5.500 metros cuadrados en una parcela de 20.000 metros cuadrados, esté terminado en unos 18 o 20 meses, abriendo sus aulas para el curso 2028/2029, con una capacidad para 370 estudiantes.

Fijar población

La creación de este centro responde a una necesidad demográfica indiscutible en uno de los municipios con mayor crecimiento de la provincia. “Este instituto faise porque os números dan, non lle quitamos nada a ninguén”, reivindicó Luis Menor. Actualmente, hay 300 alumnos de secundaria empadronados en Pereiro de Aguiar que tienen que bajar a diario a estudiar a la ciudad de Ourense, un problema que esta nueva infraestructura viene a solucionar por una cuestión de “merecemento e xustiza”. En este sentido, Román Rodríguez equiparó el impulso de Pereiro al de otras zonas de alta demanda en Galicia donde también se están construyendo centros, como Milladoiro (Ames) o el barrio de Navia (Vigo).

Presentación del proyecto en Pereiro de Aguiar, ayer | Alán Pérez

Tanto el conselleiro como el regidor quisieron mostrar un profundo agradecimiento a la comunidad de montes local, que en un plazo récord de apenas quince días cedió gratuitamente los terrenos necesarios para hacer viable el proyecto. “Se a xente non ten servizos, non se queda”, reflexionó Menor. Con la inminente llegada de la Educación Secundaria y el Bachillerato, Pereiro cierra su círculo de conciliación y servicios educativos, sumándose a la actual escuela infantil (Galiña Azul) y a un colegio público que también está en plena fase de expansión.

Diseñado en cinco bloques conectados y con modelo de “espina de pez”

Insertar este proyecto en suelo rústico supuso un enorme reto, ya que la catalogación del terreno condiciona de forma estricta la altura y la edificabilidad. Para cumplir con la normativa y abrazar el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, el equipo decidió que el centro “non se podía deseñar nun único bloque”.

La solución ha consistido en idear cinco bloques o volúmenes autónomos interconectados a través de un corredor en forma de “espina de pez”. Esta disposición escalonada garantiza la permeabilidad visual con la masa forestal circundante y reduce drásticamente el impacto paisajístico. El resultado será un instituto definido por su horizontalidad y por aprovechar al máximo la luz natural, marcando un antes y un después en las infraestructuras de la provincia.

En los niveles inferiores se ubicarán aquellos servicios susceptibles de utilizarse fuera del horario lectivo, como la biblioteca, la cafetería o el propio gimnasio. Por su parte, las plantas superiores se reservarán para las áreas de aprendizaje, donde las aulas convencionales darán paso a espacios dinámicos equipados con tabiques móviles. Esta innovación estructural permitirá que las clases puedan fusionarse entre sí o abrirse directamente hacia un “foro” central común, adaptando el tamaño del espacio a las necesidades de cada momento y fomentando la colaboración.