El verano de Monterrei: aforo en tiempo real, “río lento” y 30 socorristas

El parque acuático de Monterrei, en Pereiro de Aguiar, ya tiene todo listo para abrir sus puertas este verano. La Xunta ha adjudicado la gestión integral de las instalaciones a la empresa Osventos Innovación en Servizos por un importe de 919.029,85 euros. El contrato se extenderá hasta el próximo 20 de septiembre de 2026 y trae una novedad importante para esta temporada: por primera vez, la misma empresa se hará cargo también de la cafetería del recinto, en un acuerdo que nace con la posibilidad de prorrogarse hasta cuatro años más para darle continuidad al proyecto.

La gestora desplegará una plantilla de más de 70 trabajadores. La seguridad del único gran parque acuático de Ourense estará en manos de 30 socorristas profesionales, con 23 de ellos vigilando de forma ininterrumpida los distintos vasos de agua. Además, para decir adiós a las molestas aglomeraciones, las instalaciones estrenarán un sistema tecnológico (Deporweb) conectado a los tornos de acceso para controlar el aforo en tiempo real. La estrategia para conseguir una entrada fluida será estricta: el 75% de los billetes se despachará de forma anticipada por internet, mientras que el 25% restante se reservará para la venta en el mismo día, ya sea online o en la taquilla.

Todo estará medido al milímetro, incluyendo un protocolo por colores para gestionar los niveles de ocupación y planes específicos de evacuación en caso de que sorprenda una tormenta de verano. Todo este despliegue operativo acompañará al estreno de la esperada ampliación del complejo, que acumula una inversión cercana a los 13 millones de euros financiados entre la Xunta y la Diputación. A la zona deportiva y a la primera fase del recinto acuático -ya en funcionamiento- se sumarán este verano las otras obras a punto de terminar: la fase dos, que estrena un “río lento” tras una inversión de 1,9 millones, y las fases tres y cuatro, que añaden nuevas piscinas y juegos con otros 1,85 millones adicionales.