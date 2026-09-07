La Xunta invertirá más de 11 millones en el Instituto Padre Feijoo, el primero de Pereiro de Aguiar

La Xunta invertirá más de 11 millones de euros en la construcción del Instituto Padre Feijoo, el primero del municipio ourensano de Pereiro de Aguiar. El Consello autorizó este lunes el expediente de licitación para construir este centro, el primero que se edifica desde cero en la provincia en los últimos 20 años y el segundo instituto diseñado íntegramente de acuerdo con los parámetros del Plan de nueva arquitectura pedagógica, después del IES Domingo Villar, de Vigo.

La actuación, cuya licitación está prevista para septiembre, tiene un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que la previsión es que comience a funcionar en el curso 2028-29.

Esta intervención supone una mejora muy significativa de los servicios educativos públicos en Pereiro de Aguiar, un municipio que hasta el momento no cuenta con un centro propio para impartir Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, lo que obliga al alumnado a desplazarse a localidades próximas o a la capital de la provincia de Ourense para cursar estos estudios.

De forma paralela, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP también está ampliando las instalaciones del colegio del municipio, el CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey, una obra que cuenta con un presupuesto de más de 1,9 millones de euros.

Se reafirma así el compromiso del departamento educativo de la Xunta con la dotación de nuevos espacios escolares en los municipios donde el crecimiento demográfico es positivo y, por tanto, existe un incremento de la demanda de plazas.

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Adaptado al entorno

El nuevo instituto tendrá dos líneas de ESO y dos líneas de Bachillerato. Se asentará sobre una ladera, con un diseño que reduce el impacto visual en el entorno, al tiempo que garantiza la accesibilidad universal.

El instituto se organizará en cinco edificios, cuatro de ellos de dos plantas y el quinto configurado como un espacio de doble altura destinado al gimnasio. Todos ellos estarán vinculados por un corredor que los atravesará y unirá en forma de espina de pez.

El acceso principal se situará en el patio central del conjunto, reduciendo las distancias, facilitando los desplazamientos rápidos y eliminando los largos recorridos por corredores. La organización espacial del conjunto se realizará en función de los usos de cada estancia.

De este modo, en las plantas bajas y alrededor de la entrada principal y del gran vestíbulo multifuncional se concentrarán los espacios de carácter administrativo, la biblioteca, el aula de música y la cafetería. Todas ellas son estancias que pueden utilizarse fuera del horario lectivo.

Los espacios con mayor carga de usuarios se situarán en la fachada de los edificios, en relación con el exterior, separados por el eje en espina de pez de aquellos que tienen menor circulación, que se dispondrán en la parte trasera. Los pisos superiores se destinarán a la zona de aprendizaje.

De los cuatro bloques, cada uno con su propio acceso hacia el exterior, tres se destinarán a aulas de clase, mientras que el cuarto concentrará las aulas especializadas, por ejemplo, la de dibujo. Cada bloque de aulas concentrará un curso completo —1.º de ESO, 2.º de ESO, etc.—, con un total de cuatro espacios: dos aulas de clase, un aula de desdoble y un aseo.

Las aulas de clase serán contiguas entre sí, con un tabique móvil intermedio, de manera que todos los alumnos de cada curso puedan agruparse en un espacio de mayor superficie. El foro será el espacio central de todas las aulas y desde él se accederá al resto de las estancias, que también contarán con tabiques móviles hacia el foro para poder abrirse a él.

El gimnasio ocupará el quinto edificio, dado que necesita una menor interacción con el resto de los espacios y cuenta con unas necesidades particulares y diferentes de las del resto del conjunto.