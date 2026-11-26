Alma, una perra labradora de nueve años, forma parte desde 2017 de la vida cotidiana del Hospital de Piñor. Su presencia en el centro da continuidad a un proyecto pionero en Galicia, iniciado en 2009 en el antiguo hospital psiquiátrico de Toén con la incorporación de Menta y Curro. La iniciativa nació con el propósito de humanizar el entorno hospitalario y favorecer las relaciones sociales a través de la convivencia con animales.

Alma en una consulta del Hospital de Piñor. | C. G.

Desde entonces, Alma se ha integrado en las rutinas del hospital. Se mueve con libertad por sus instalaciones y cuenta con el cuidado compartido de profesionales de distintos servicios, desde recepción y enfermería hasta el personal de cafetería. En ocasiones, trabajadores de Medicina Interna también la acercan a las habitaciones para que acompañe a los pacientes ingresados.

Una experiencia pionera que nació en Toén

La iniciativa comenzó en 2009 con la llegada de Menta, una labradora, y Curro, un golden retriever, cuando todavía eran cachorros. La propuesta surgió en el marco de un proceso de transformación del hospital, que buscaba humanizar la atención y hacer más cercano un entorno tradicionalmente asociado al aislamiento y al estigma. Chus Gómez, jefa de sección de Psiquiatría, recuerda que la intención era introducir una presencia capaz de cambiar la vida cotidiana del centro.

Menta, una labradora, y Curro, un golden retriever. | C. G.

“Queríamos dulcificar un ambiente y un lugar duro, que pensábamos que aliviarían la soledad y aportarían alegría y cariño”, explica. La incorporación de los animales contó con la colaboración de Maribel Vila, educadora canina y especialista en intervenciones asistidas con animales, y con el apoyo de la Fundación Affinity.

El proyecto no consistía simplemente en organizar visitas de perros a los pacientes. La apuesta era que los animales conviviesen con ellos y con los profesionales y pasasen a formar parte de la dinámica habitual del hospital. Una propuesta novedosa que, como recuerda Gómez, no estuvo exenta de resistencias al principio, pero que con el tiempo acabó integrándose en la vida del centro.

Alma en una de las salas del Hospital de Piñor. | C. G.

La experiencia también modificó el papel de los propios pacientes. En lugar de ser únicamente receptores de cuidados, podían implicarse en el bienestar de los animales, atenderlos y asumir pequeñas responsabilidades. “Pasaban de ser pacientes a ser agentes activos de cuidado y responsabilidad en el bienestar de nuestros perros”, señala Gómez. Para la jefa de sección, esta participación tenía un valor que iba más allá de la relación individual con los animales: “Esta derivada potencia el lazo social y establece redes de cooperación potentes en torno a su cuidado”.

Menta y Curro, los primeros compañeros

Menta y Curro desarrollaron un vínculo muy estrecho. Curro era un perro miedoso, con tendencia a escaparse, y encontraba en Menta su refugio. La relación entre ambos quedó grabada en la memoria de quienes los cuidaron y de los pacientes que compartieron con ellos excursiones, paseos y momentos cotidianos.

También hubo escenas que se convirtieron en recuerdos colectivos. Una Nochebuena, pacientes y profesionales se disfrazaron de Papá Noel y les compraron para los perros un pollo asado. Eran momentos que rompían la rutina hospitalaria y generaban espacios de encuentro alrededor de los animales.

Menta y Curro en Nochebuena. | C. G.

La muerte de Menta, a causa de un tumor en la columna, fue especialmente dolorosa. Para despedirla, se preparó un montaje de vídeo con imágenes de su vida en el hospital. Fue enterrada en el jardín y se plantó un árbol en su recuerdo. En 2017 llegó Alma, que pasó a compartir la vida cotidiana con Curro.

Alma en su llegada. | C. G.

El golden retriever murió en octubre de 2022 a causa de una leishmaniosis visceral. Su ausencia también afectó a Alma, que recibió el cuidado y la atención de quienes la rodeaban durante ese periodo. Se valoró la posibilidad de incorporar otro perro, pero finalmente se descartó por la dificultad de introducir un nuevo animal y garantizar que la convivencia fuese adecuada.

Alma, una responsabilidad compartida

Desde entonces, Alma es la única perra que vive en el hospital. Su presencia se ha integrado en las rutinas y en las relaciones que se establecen dentro y alrededor del centro. Los trabajadores se ocupan de ella y los pacientes que lo desean pueden acompañarla en los paseos. También hay vecinos que se acercan al jardín con sus propios perros, de modo que el espacio hospitalario mantiene el contacto con la vida de la comunidad.

Entre las amistades de Alma está Bimba, una labradora de color chocolate que pertenece a un vecino. Sus encuentros y los paseos compartidos forman parte de esa relación entre el hospital y su entorno que el proyecto ha contribuido a fortalecer.

Alma y su amiga Bimba, una labradora de color chocolate. | C. G.

Para Chus Gómez, el valor de la iniciativa está precisamente en esa capacidad de acercar el hospital a la vida común. “Alma, Menta y Curro han añadido y añaden un plus a la vida hospitalaria que la acerca a la vida común”, resume. Una presencia que, más allá de los momentos de compañía, ha creado responsabilidades compartidas, vínculos y espacios de relación entre pacientes, profesionales y vecinos.

Alma continúa hoy ese camino. Es la heredera de una experiencia que comenzó en Toén en 2009 y que ha demostrado que, en un hospital, la vida cotidiana también puede construirse alrededor de pequeños gestos de cuidado y convivencia.