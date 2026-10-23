El hijo de Julio Iglesias confirma que el cantante vendrá este verano a su casa de Piñor: "Ahora hace mucho frío"

Julio Iglesias volverá este verano a Ourense. Así lo confirmó su hijo en el programa de la Televisión de Galicia Land Rober + Show, donde aseguró que el cantante tiene previsto acudir a la vivienda que posee junto a Miranda Rijnsburger en Piñor. Según explicó, la visita tendrá lugar durante los meses estivales, puesto que ahora hace demasiado frío.

La noticia despeja algunas de las incógnitas que rodeaban el futuro de esta propiedad, después de que su posible venta generase numerosos comentarios en los últimos meses. La Región ya había adelantado que el cantante y su mujer habían decidido retirar la finca del mercado inmobiliario, por lo que la vivienda continuaba formando parte de su patrimonio.

La casa se encuentra en Piñor, en una zona próxima a A Peroxa, localidad vinculada a las raíces familiares del artista por ser el lugar de origen de su padre, Julio Iglesias Puga. La adquisición de la propiedad en 2025 despertó un notable interés por la relación del cantante con Galicia y su deseo de contar con una vivienda en la provincia.

Una casa que seguirá en manos de la familia

La finca, que anteriormente perteneció al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas, ocupa los terrenos de un antiguo pazo y cuenta con amplios espacios exteriores, piscina y un lago artificial. Tras su compra, se llevaron a cabo diferentes trabajos de acondicionamiento.

Aunque durante el verano de 2026 la vivienda llegó a ponerse a la venta, finalmente fue retirada del mercado. La Región ya informó de esta decisión y apuntó que la propiedad no se vendería, una información que ahora cobra relevancia tras las declaraciones del hijo del cantante.

La previsión de una visita durante el próximo verano abre la posibilidad de que Julio Iglesias disfrute de la casa y de su entorno, reforzando así su vínculo con Ourense. Por el momento, la fecha concreta de su llegada no ha trascendido, aunque su hijo apuntó a los meses de verano como el momento elegido para acudir a la finca.