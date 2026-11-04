Hasta 40 conductores dan positivo en alcohol o drogas durante la noche de Samaín en Ourense: uno de ellos marcó 0,84 en aire espirado

La celebración de Samaín en Ourense dejó 40 conductores que dieron positivo en los controles de alcohol y drogas realizados durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. La Guardia Civil llevó a cabo un dispositivo especial en los accesos y alrededores de la capital, con un total de 1.274 pruebas realizadas.

De los conductores controlados, 36 superaron los límites permitidos de alcohol y otros cuatro dieron positivo en drogas. Entre los casos detectados destaca el de un conductor que arrojó tasas de 0,84 y 0,80 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, superando el límite que constituye un delito contra la seguridad vial.

Además, otros tres conductores fueron investigados por circular sin permiso de conducción, bien porque nunca lo habían obtenido o porque lo tenían suspendido por decisión judicial o administrativa.

Multas de hasta 1.000 euros y retirada de puntos

Los conductores denunciados por superar las tasas de alcohol se enfrentan a multas de entre 500 y 1.000 euros y a la pérdida de entre cuatro y seis puntos del carné, dependiendo de la tasa registrada. En el caso de los positivos por drogas, la sanción administrativa asciende a 1.000 euros y seis puntos, siempre que se confirme la presencia de sustancias prohibidas. Además, varios vehículos tuvieron que quedar inmovilizados al no disponer sus conductores de otra persona habilitada para hacerse cargo de ellos.

Los casos que constituyen delito deberán resolverse por vía judicial. Las penas previstas incluyen prisión de tres a seis meses, multas de seis a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, según corresponda. En los delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol también se contempla la retirada del permiso de conducir por un período superior a un año y de hasta cuatro años.