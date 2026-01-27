Los abogados de Ourense cargan contra la Xunta por no pagar la mediación

Conflicto abierto entre los letrados y la administración autonómica. El Colexio da Avogacía de Ourense ha denunciado públicamente que la Xunta impone el “pago cero” a los abogados del turno de oficio por su intervención en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). Se trata de procedimientos extrajudiciales, como la mediación o la conciliación, que buscan alcanzar acuerdos entre las partes para evitar llegar a juicio y descongestionar los tribunales.

Según la entidad colegial, la Xunta rechazó la semana pasada abonar estas actuaciones, obligando a los profesionales a trabajar gratis en un servicio que forma parte de la justicia gratuita. La decana, Marta Gómez, califica la situación de “inasumible” y advierte del riesgo para la tutela judicial efectiva. El Colegio denuncia un “agravio comparativo intolerable”, señalando que otras comunidades pagan más de 300 euros por este servicio mientras que en Galicia no se percibe nada, y asegura haber recibido amenazas de imputaciones penales si se negaban a designar letrados.

Por su parte, la Consellería de Xustiza ha respondido desmintiendo que se desprecie a los profesionales. La Xunta manifiesta su sorpresa ante el comunicado y asegura que “en todo momento está dispuesta a negociar”. La Administración atribuye la falta de acuerdo a la “postura inmovilista” de la representante de la abogacía, que habría impedido avanzar en la fijación de la indemnización durante las conversaciones previas. Además, la Xunta lamenta una actitud de bloqueo por parte de los representantes del colectivo.