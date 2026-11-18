La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para las 14,00 horas de este miércoles el aviso amarillo en la zona del Miño de Ourense, lo que afecta de lleno a la ciudad y a las comarcas de O Ribeiro y Carballiño.

La alerta por riesgo de precipitaciones, que dejarán acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en estas zonar, se mantendrá en vigor de forma ininterrumpida hasta las sesis de la próxima madrugada.

Este episodio responde a una situación de tiempo muy revuelto provocada por la entrada de dos frentes atlánticos de forma casi encadenada. Tras un primer frente que ha barrido la comunidad de madrugada, un segundo sistema asociado a una borrasca centrada al suroeste de Irlanda agravará la inestabilidad durante esta tarde.

A nivel general, la suma de ambos frentes convertirá la jornada en el día más lluvioso de la semana en el conjunto de toda España, dejando precipitaciones generalizadas e intensas a medida que avance hacia el este peninsular.

Lo peor del temporal llegará el fin de semana

Aunque el aviso de este miércles obliga a extremar la precaución durante toda la tarde y noche en la provincia, los modelos meteorológicos apuntan a que la inestabilidad irá a más a partir del viernes. Según advierte MeteoGalicia, el momento más intenso de lluvias no se vivirá hoy, sino que se espera entre la última hora del viernes y las primeras horas del sábado, con precipitaciones "generalizadas e intensas" en todo el territorio.