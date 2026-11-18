Activada una nueva alerta de lluvias intensas en Ourense, O Ribeiro y Carballiño: más de 40 litros en 12 horas
EMPEORARÁ EL FIN DE SEMANA
Desde las 14,00 horas de este miércoles, se activa el aviso amarillo por lluvias en Ourense, O Ribeiro y Carballiño con precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La situación empeorará de nuevo durante el fin de semana, con lluvias intensas previstas para el viernes y el sábado.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para las 14,00 horas de este miércoles el aviso amarillo en la zona del Miño de Ourense, lo que afecta de lleno a la ciudad y a las comarcas de O Ribeiro y Carballiño.
La alerta por riesgo de precipitaciones, que dejarán acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en estas zonar, se mantendrá en vigor de forma ininterrumpida hasta las sesis de la próxima madrugada.
Este episodio responde a una situación de tiempo muy revuelto provocada por la entrada de dos frentes atlánticos de forma casi encadenada. Tras un primer frente que ha barrido la comunidad de madrugada, un segundo sistema asociado a una borrasca centrada al suroeste de Irlanda agravará la inestabilidad durante esta tarde.
A nivel general, la suma de ambos frentes convertirá la jornada en el día más lluvioso de la semana en el conjunto de toda España, dejando precipitaciones generalizadas e intensas a medida que avance hacia el este peninsular.
Lo peor del temporal llegará el fin de semana
Aunque el aviso de este miércles obliga a extremar la precaución durante toda la tarde y noche en la provincia, los modelos meteorológicos apuntan a que la inestabilidad irá a más a partir del viernes. Según advierte MeteoGalicia, el momento más intenso de lluvias no se vivirá hoy, sino que se espera entre la última hora del viernes y las primeras horas del sábado, con precipitaciones "generalizadas e intensas" en todo el territorio.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
30% MÁS QUE EN 2025
Gráfico | Ourense registra su mejor septiembre de nacimientos tras la pandemia
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 18 de noviembre
Lo último
expansión empresas
La española Viscofan acelera su expansión por Asia
DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD
Desalojan una veintena de colegios en A Coruña por una oleada de amenazas de bomba que se extiende por Galicia