Ana Belén Gutiérrez, de Guadalajara: “Vine a Ourense por azar y aquí sigo gracias a un gran amor”

En el número 5 de la Rúa de Abaixo, Santa Cruz da Rábeda, vive la poeta y académica oriunda de Guadalajara, Ana Belén Gutiérrez (1986). A sus 40 años, con nueve libros publicados, sus días los llenan de sentido el pequeño Thiago -de tan solo 6 meses- y su compañero de vida Iván Malvido. Juntos conforman una familia que ha apostado por las bondades y la plenitud del rural ourensano.

“La verdad es que fue una elección que llevaba ya un buen tiempo gestándose dentro de mí. Hubo momento, luego de haber andado muchos caminos, dentro y fuera de España, en que me di cuenta que la ciudad no era lo que yo quería para mí, que estaba necesitando un lugar donde mi hijo pudiera crecer en plena libertad. No quería para nosotros eso de estar encerrados en la caja de un edificio, entre el ruido urbano y los coches, confiesa Ana, Anita, como prefiere que le llamen sus amigos.

“Nuestra ilusión de venirnos al rural estaba también en la posibilidad de plantar, de estar en medio de un silencio auténtico, de levantarnos y escuchar los pajaritos, de convivir con vecinos que llevan una vida tan natural y sana como esa que nosotros hemos alcanzado ahora mismo. Fue entonces que pedimos un préstamo y compramos el año pasado esta casita en que vivimos de maravilla”, comenta Ana mientras alza de la cuna a su bebé.

Rural y Academia

Ana Belén Gutiérrez, que ha desempeñado profesiones tan disisímiles como bombera (la primera en el Concello de Pereiro de Aguiar), y escritora, se define a sí misma, como “una eterna estudiante”. Luego de haberse graduado de Periodismo en la Complutense de Madrid, estudió Literatura Comparada en la Universidad de Granada y Literatura Brasileira en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. “Ahora estoy en el segundo año de mi doctorado de Estudios Literarios por la Universidad de Vigo, con una tesis sobre la poeta gallega Luz Fandiño. Aquí, en medio de esta soledad aparente, lejos del ruido y sin unas redes sociales que me roben tiempo y calidad de vida, me dedico en cuerpo y alma a mis estudios y a la maternidad, que es la culminación para mí de cualquier aprendizaje”, dice Ana en lo que pone aceite a una tostada.

Ana Belén no sabe explicar si los viajes son una mutación de la literatura o la literatura una mutación de los viajes. Entre el 2013 y el 2017 vivió en una furgoneta viajando entre Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, y México. Fue así como nació “Corazón de tierra: escritos de la sierra que sangra”, un poemario donde palpitan sus emociones estéticas y descubrimientos. “Vivía de vender artesanías, piedras preciosas, y mis propios poemas, ese sentido de la desposesión me hizo replantearme mi visión del mundo”, explica Ana con una alegría que le ilumina el rostro.

La cosecha del amor

“Vine a Ourense por azar y aquí sigo gracias a un gran amor, el amor de Iván. Juntos tenemos un proyecto vital consolidado ahora por el nacimiento de Thiago, juntos trabajamos en una huerta que tenemos en Pereiro, de modo que las patacas, los tomates y las lechugas que cosechamos son una prolongación de ese amor que nos eleva y nos justifica”, concluye emocionada Ana Belén Gutiérrez.