Ana Peleteiro desvela sus raíces ourensanas: su padre nació en O Barco de Valdeorras

La conocida atleta gallega Ana Peleteiro tiene un vínculo familiar con O Barco de Valdeorras. Su padre nació en esta localidad ourensana, un origen que conecta a una de las grandes figuras del atletismo español con la comarca de Valdeorras.

La propia deportista compartió este detalle de su historia personal durante su intervención en el programa de televisión "La Revuelta", donde explicó sus raíces familiares y afirmó que se siente barquense. Una declaración que pone de manifiesto su conexión con la localidad ourensana, más allá de su trayectoria deportiva y de su popularidad.

También habló de varios aspectos de su vida personal y profesional, entre ellos su segundo embarazo y su regreso a los entrenamientos para volver a competir al máximo nivel. Durante la conversación, Peleteiro también abordó la dificultad de compararse con otras deportistas de élite. Como ejemplo, recordó sus entrenamientos junto a su amiga Yulimar Rojas, que llegaba a superarla en dos metros en el triple salto. Preguntada sobre cómo gestionaba esa situación, respondió con sinceridad: "Yendo a terapia".

La gallega reconoció, además, la importancia que tuvo compartir entrenamientos con la atleta venezolana en su evolución deportiva. "Si no hubiera sido por los entrenamientos con ella, no existiría Ana Peleteiro", explicó, recordando que entonces todavía no era medallista olímpica y que su primer objetivo era entrar entre las tres mejores.

La maternidad y la vuelta al atletismo

Otro de los asuntos que trató durante la entrevista fue la maternidad y las exigencias físicas del deporte de élite. Peleteiro confesó que, aunque disfruta mucho de la maternidad, no romantiza el embarazo, una etapa que asegura que no le gusta especialmente. Tras dar a luz, se encuentra centrada en recuperar la forma física y preparar su regreso a la competición.

También reflexionó sobre la presión estética en el atletismo y los problemas de relación con la comida que pueden surgir en el deporte de alto nivel. La deportista explicó que, aunque ha perdido peso durante el posparto, no desea volver a tener el cuerpo extremadamente delgado que exige su disciplina. "Yo así como estoy es como mejor me veo, más mujer", afirmó.

Peleteiro se mostró crítica con la presión social por estar delgada y con la popularidad de productos para adelgazar como Ozempic. Además, defendió la importancia de cuidar la salud por encima de la apariencia física y recordó que las comparaciones con otras atletas pueden afectar a la percepción del propio cuerpo.