El año más extremo provoca récords de calor en Ourense

El 2025 pasará a la historia meteorológica de Ourense como uno de los años más extremos jamás registrados, especialmente a lo que calor se refiere. Así lo refleja el balance anual de MeteoGalicia, que sitúa a la provincia -y especialmente a la capital- como el principal foco de las temperaturas más elevadas de toda la comunidad -y del norte de España-, con récords históricos y una persistencia del calor que se prolongó hasta bien entrado el otoño, con temperaturas por encima de 30 grados en octubre.

La capital provincial batió dos marcas sin precedentes. El 29 de mayo, antes incluso del inicio del verano, los termómetros alcanzaron los 38,1 grados, el valor más alto jamás registrado en ese mes.

Apenas un mes después, el 29 de junio, se pulverizó otro récord al llegar a los 42,9 grados, la temperatura más elevada medida en Galicia en un mes de junio. La llamada Depresión de Ourense -en la cuenca del Miño- fue un verdadero horno, registrando las temperaturas máximas más altas de la comunidad, de hasta 22,4 grados anuales.

El verano fue el más severo que se recuerda, especialmente con un agosto totalmente asfixiante. Dicho mes se convirtió en el más caluroso jamás registrado en la ciudad, con una temperatura media de 35,35 grados, y el récord podría haber sido mucho más elevado, ya que en la primera quincena la temperatura máxima media diaria fue de 39,2 grados, con siete días por encima de los 40, coincidiendo con la ola de calor más intensa de la historia de la península.

Precisamente esta circunstancia se dio justo antes del histórico tsunami incendiario que asoló la provincia, siendo el calor extremo uno de los principales factores para que la mecha se activase, además de la sequía del verano, con solo 12 mm de precipitaciones entre junio y agosto en la ciudad, 6,5 veces menos de la media en este período.

Los valles orientales de la provincia se erigieron como la zona más seca de Galicia en 2025, con registros que no alcanzaron los 700 litros por metro cuadrado y un déficit de precipitación del 25%.

Sin embargo, en la ciudad, la sequía estival, contrastó con el cómputo general del año. La estación de Ourense situada en el campus registró, casi 900 litros por metro cuadrado, un 10% más de la media y la máxima cifra desde el 2019.