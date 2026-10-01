El área sanitaria de Ourense marca los mejores tiempos asistenciales de Galicia

Ourense cerró junio con los menores tiempos de espera de las siete áreas sanitarias gallegas tanto para una primera consulta como para una intervención quirúrgica. Sus 52 días de demora en consultas la sitúan 17,8 días por debajo del dato gallego, mientras que los 68,9 días para operarse quedan 22,2 por debajo de la media autonómica.

En consultas, tras Ourense aparecen A Coruña-Cee, con 56,8 días; Santiago-Barbanza, con 61,1; y Vigo, con 67,5. En el extremo contrario se sitúa Lugo-A Mariña-Monforte, con 111,8. En cirugía, Lugo registra 73,8 días y Ferrol 79,7, mientras Santiago-Barbanza alcanza los 116,1.

La posición del área sanitaria a nivel gallego ha cambiado con rapidez en los últimos años. En junio de 2024 era el área con mayor demora para operarse, mientras que un año después ya había reducido la espera hasta los 61,5 días. En consultas, todavía hace un año presentaba el segundo peor dato de Galicia, con 66,1 días, solo por detrás de Lugo. Un año después encabeza ambas clasificaciones de una manera amplia.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, admitió que el balance autonómico es malo y cifró el impacto de las 25 jornadas de huelga en “máis dun mes de traballo ordinario”, con alrededor de 215.000 actos sanitarios suspendidos. A su juicio, los paros “rompen unha tendencia positiva” en las demoras hospitalarias, aunque reivindicó la capacidad del sistema para responder ante los casos prioritarios y urgentes.

En Galicia, la espera media para una operación quirúrgica aumentó hasta los 91,1 días, frente a los 69,3 que se registraban tan solo hace un año. La demora para una consulta también creció, desde los 57,3 hasta los 69,8 días. Además, 55.348 personas esperan una intervención y 230.614 una consulta. Además, durante el primer semestre se realizaron 94.181 operaciones, 15.565 menos que un año antes, mientras las consultas descendieron un 4,2%

Caamaño destacó como contrapunto a estos malos datos la atención prioritaria. Las intervenciones de prioridad 1 se resolvieron de media en 22,9 días y las vías rápidas por sospecha de cáncer mantuvieron una demora media de 6,6 días.

El Sergas automatizará la gestión de la citas

La Xunta ha publicado en el Portal de contratos Públicos de Galicia la licitación, por un importe de 507.386 euros, de los servicios de desarrollo de un sistema de gestión dinámica y automatización de la demanda de la actividad en la atención primaria, puntos de atención continuada y atención hospitalaria.

Entre las líneas de actuación previstas en esta transformación digital se incluyen el desarrollo de sistemas de coordinación y gestión de citas, la implantación de soluciones para la optimización de recursos asistenciales, la mejora de la interoperabilidad entre sistemas de información sanitarios y la evolución de plataformas corporativas que faciliten la gestión y trazabilidad de la actividad asistencial.