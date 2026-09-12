Asia y África, las dos cachorras rescatadas en Ourense que buscan una familia para "volar del nido"

Asia y África son dos cachorras que aparecieron abandonadas en la provincia de Ourense el pasado 15 de julio, con tan solo unas horas de vida. Desde entonces, han sido criadas a biberón con todos los cuidados y el cariño posibles. Su historia ha comenzado a hacerse viral después de que la Protectora Arume difundiese su caso en redes sociales, donde su tierna imagen ha provocado una oleada de mensajes de apoyo e interés por brindarles un hogar.

El objetivo de las voluntarias es dar visibilidad a Asia y África para encontrar para ellas una familia responsable (o familias) que pueda ofrecerles un entorno seguro y el amor que necesitan ahora que ha llegado el momento de "volar del nido". Las imágenes han generado una enorme respuesta en Instagram, donde la publicación acumula ya más de 640 "me gusta" y casi 200 interacciones entre comentarios, envíos y republicaciones.

“Pero bueno, qué peques más bonitas”, escribía una de las usuarias tras ver la publicación. Otro mensaje refleja el interés directo por darles un hogar: “Yo quiero adoptar”. Asimismo, entre los comentarios también destacan muestras de cariño hacia las cachorras como “para quedarse las dos, qué bonitas” o “menudas preciosidades”.

Una oportunidad para Asia y África

Con apenas dos meses de vida y unos 2 kilos de peso cada una, se prevé que de adultas sean de tamaño pequeño, aunque al desconocerse quiénes son los padres no se puede precisar con exactitud su tamaño definitivo. Las voluntarias de la Protectora Arume continúan trabajando desde Ourense para difundir su historia y gestionar una adopción adecuada para ambas.

Quienes han difundido su caso buscan familias responsables que les regalen "hogares maravillosos". La repercusión en redes sociales ha permitido que cientos de personas conozcan ya a Asia y África; ahora queda encontrar entre todas ellas a quienes puedan ofrecerles aquello que tanto necesitan: un hogar definitivo y una vida feliz.