Las asociaciones de Ourense claman por más ayuda para los animales callejeros

El abandono animal, en especial de perros, y la proliferación de colonias felinas, son cuestiones que se reproducen con mayor o menor frecuencia en todas las comarcas del territorio. Pese a que la Ley de Bienestar Animal establece una serie de competencias municipales, como contar con centros públicos de protección animal o la gestión de los gatos comunitarios, a efectos prácticos son las asociaciones de voluntarios, formadas mayoritariamente por mujeres, quienes se encargan muchas veces de forma altruista de acoger, esterilizar, controlar, alimentar y dar en adopción tanto a canes como a felinos.

Algunos de estos grupos vecinales se han constituido en entidades en la última década para poder llegar a convenios económicos con los concellos o de optar a las recientes líneas de ayudas que Diputación y Xunta ofrecen a las protectoras, si bien la mayoría ven “insuficiente” estos aportes y la implicación de las administraciones.

La otra pata de su labor se sustenta en “concienciar” al resto de ciudadanos, tanto en el respeto a los animales de la calle como para evitar el abandono de los que ya tienen hogar. Es por eso mismo que desde las asociaciones se insiste en que adoptar un animal es “una responsabilidad a largo plazo”, y no un capricho pasajero de verano.

Celanova | La falta de alimentos y medios, una preocupación constante

Manolo, Zeus, Milagros, Benito o Anxo son algunos gatos de Mikaela. En Celanova existe esta asociación sin ánimo de lucro que está volcada en atender las necesidades de los felinos, oficialmente desde el año 2019, si bien la preocupación y sensibilidad por los animales viene de atrás. Su promotora, con ayuda puntual de varios voluntarios, se encarga de buscar un nuevo hogar y dar cobijo a gatos abandonados, en especial a los ferales, aquellos que no han tenido apenas contacto con los humanos y no son adoptables.

Una situación que se multiplica en estas fechas, aunque raro es el mes en que no aparezcan en la puerta gatos o camadas enteras, porque saben de la existencia de esta asociación. “Ya no puedo aceptar más”, señala, incidiendo en el carácter altruista y voluntario de la asociación, y recordando que la ley dice que es competencia de los ayuntamientos la recogida de los animales extraviados y abandonados, así como su alojamiento.

Mikaela indica que faltan manos y medios, apuntando a la situación actual, si bien recientemente un grupo de voluntarios de Ourense está ayudando a mejorar las instalaciones. Ponen especial énfasis en el alimento, su mayor preocupación y una necesidad constante que atiende de su propio bolsillo, por eso hace una nueva llamada a la colaboración ciudadana.

Verín | La ayuda económica es bienvenida, pero la clave es acoger y adoptar

Miquiños (@miquinhos_verin) nació de un grupo de mujeres verinenses que alimentaba a las colonias felinas de la villa. En abril de 2024 dieron el paso de constituirse como asociación de gestión de los gatos callejeros. Dar este paso lo ven como algo “natural”, y que las protege frente a las autoridades, al convertirse en alimentadoras autorizadas.

Mientras avanzan en el primer convenio con el Concello, solo en 2025 rescataron a 58 gatos, esterilizaron a otros 41 y lograron 33 adopciones. Por el momento siguen financiando su labor mediante fondos propios, donaciones, aportaciones económicas desinteresadas de particulares y gracias a los distintos productos que venden en mercadillos solidarios o los días de feria.

Durante años, Pro Animales Verín (@proanimales.verin) recogió y atendió a los perros y gatos abandonados, pero motivos de salud les llevaron a cesar su actividad a inicios de 2024. Como entonces aún permanecían 70 animales en el refugio, de titularidad municipal, el Concello les permitió permanecer dos años más hasta encontrarles adopción o acogida. Ahora apenas quedan unas semanas, y buscan contrarreloj un hogar para las cuatro perras que aún viven allí.

O Barco | Patrulla Felina y Peludines Callejeros buscan adopciones

Son dos las protectoras de O Barco: Patrulla Felina y Peludines Callejeros de Valdeorras. Llevan años funcionando de forma altruista, pero los problemas no las abandonan, echando ambas en falta familias de acogida y adopciones, colaborando ambas en buscar acogida para los gatos y perros callejeros, colaborando las dos en no pocas ocasiones. Las voluntarias de Patrulla Felina se ocupan periódicamente de la revisión de las colonias felinas del Concello barquense, que ellas mismas atienden con la colaboración municipal. A su vez, Peludines Callejeros de Valdeorras atiende actualmente a nueve perros, además de ocuparse de un gato que vive en la calle, teniendo otro en acogida. Sus instalaciones necesitan mejoras y el colectivo también busca apoyo económico, bien mediante el apadrinamiento de los animales o comprando sus artículos en mercadillos, en ocasiones compartiendo espacio con Patrulla Felina.

Ribadavia | El Ayuntamiento y Micos da Vila se encargan de los gatos abandonados

Ribadavia cuenta desde 2016 con una colonia de gatos controlada, con casetas ubicadas en la zona histórica que permite alimentar a los animales y promover la esterilización. El Ayuntamiento y la Asociación Micos da Vila colaboran en esta labor, asumiendo la entidad municipal los costes de esterilización y gastos veterinarios, mientras que las voluntarias de la asociación se encargan del cuidado y alimentación de los animales y buscar un hogar a los gatos abandonados. La concelleira de Servicios y Medio Ambiente, Mari Luz Expósito, señala la gran labor que realiza este colectivo: “É complicado porque os recursos económicos non son elevados e as colonias seguen a crecer. O Concello encárgase dos gastos veterinarios pero elas ocúpanse do día a día”. En el caso de los perros, Ribadavia no cuenta con protectora de animales, sino que forma parte del convenio suscrito con la Diputación de Ourense.

Xinzo de Limia | Xinzo protege a los felinos de sus callescon normativas en favor de las colonias

La asociación Darúa nació hace menos de un año para poder optar a subvenciones para proteger a los felinos en Xinzo. El Concello aprobó en el pleno a principios del año pasado un protocolo de gestión de colonias felinas y Darúa es la principal entidad que se encarga de hacerlo.

Ya han castrado un número elevado de gatos gracias a los donativos y las colaboraciones particulares, además de sus propios fondos. Además, quieren conseguir un convenio con las clínicas veterinarias de la villa para ajustar los precios de estos servicios, que resultan fundamentales. En su censo figuran unos 50 animales que necesitan formar parte del proceso.

También han remitido la ubicación de varias colonias, con el fin de valorar si los terrenos en los que se encuentran son públicos o privados, y ajustar el firme con cemento para mejorar la higiene y facilitar la limpieza y señalización.

Carballiño | Arume necesita voluntarios para transporte y apoyo económico

La Protectora de Animales Arume recogió en 2024 cerca de 500 perros y gatos, la mayoría en la perrera, que gestiona la Diputación, y a los que esta entidad busca un hogar. No obstante, también hay animales que por ser mayores o estar enfermos, la asociación considera que necesitan otros cuidados, de los que se encargan personalmente o en casas de acogida o residencias caninas.

En estos momentos hay algo más de un centenar a la espera de ser adoptados, de los cuales 70 están en la perrera. La protectora asume con los donativos que recibe los gastos de los animales que están bajo su protección directa, que solamente en veterinario el pasado año supusieron un desembolso de más de 42.000 euros. Por primera vez recibieron una subvención estatal, pero totalmente insuficiente, ya que sólo cubrió el coste de un mes, según apunta la presidenta, Bea Míguez. Además, Arume necesita más voluntarios, especialmente para el transporte de los animales.