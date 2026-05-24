El aumento de las garrapatas preocupa a los veterinarios de la provincia de Ourense

La provincia y el resto de Galicia, especialmente en la zona sur y oriental, está viviendo una proliferación de garrapatas desconocida hasta ahora y favorecida por la alta humedad del invierno y la primavera, la llegada de las altas temperaturas y de aves migratorias, portadoras de este arácnido. El cambio climático, que deja un tiempo más caluroso en Ourense y alteraciones en los patrones de precipitaciones, han favorecido la supervivencia y su desarrollo.

Una expansión corroborada desde el terreno por los expertos: “Está claro es que cada día se ve más claro, por los tratamientos emergentes, que hay una tendencia hacia el crecimiento de poblaciones de garrapatas”, afirmó el presidente del Colegio de Veterinarios de Ourense, Juan José Gómez, que resaltó que “los propios agentes de patrimonio natural me confirmaron que han percibido el aumento de la garrapata, que cuando andan por el campo se les pegan a la ropa y dicen que es más frecuente que otros años”.

Su incremento viene acompañado por una alarma sanitaria por la creciente cantidad de garrapatas potenciales portadoras de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Esta enfermedad se relaciona con la especie “Hyalomma marginatum”. De los 27 concellos gallegos en los que la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (ReGaViVec) ha detectado esta especie, 20 son ourensanos. Su entrada se registró en 2022 por Viana do Bolo y A Mezquita, y desde entonces la población se ha disparado.

Este virus tiene una gran letalidad en los seres humanos, de hasta un 40%, pero la capcidad de contagio es baja. En España se detectaron 19 casos desde el 2016 -ninguno en Galicia- y seis de ellos fueron mortales.

“Ahora o risco é un pouquiño máis alto, poderíase considerar un risco baixo ou baixo-moderado, para a xente que estea moi en contacto con gando”, indicó el jefe de Servizo de Vixiancia Epidemiolóxica de la Consellería de Sanidade. La garrapata actúa como un vector entre animales infectados, principalmente vacas, cabras, ovejas, jabalíes o corzos -que siempre son asintomáticos, según Juan José Gómez- y personas.

“La garrapata coge el virus de ese animal y luego se lo porta al humano. Al animal no le desarrolla ninguna enfermedad, pero una vez lo inocula la garrapata al ser humano es cuando se desarrolla”, explicó Juan José Gómez.

Otras enfermedades

El riesgo va más allá del Crimea-Congo. La enfermedad de Lyme, transmitida por otro tipo de garrapatas, en este caso del género “Ixodes” -distribuidas por toda la geografía gallega-, es una amenaza mucho más patente para los humanos (pero mucho menos letal).

Prego advierte sobre la evolución de esta patología: “É unha enfermidade na que si que se vén detectando desde fai algo máis dunha década un aumento paulatino da súa incidencia”. Su principal peligro reside en las secuelas a largo plazo, ya que es “principalmente problemática polo risco de cronificación que ten”, provocando fatiga crónica, dolores articulares y severas limitaciones en la vida diaria.

Los veterinarios también vienen detectando mucho la enfermedad de babesia, con la que lidian mucho últimamente especialmente en perros, pero también en vacas.