La automoción de Ourense se reinventa al cumplir 75 años

Ourense tiene marcado en el calendario el 7 de julio por un motivo muy distinto al San Fermín pamplonés. En esa fecha del año 1951, Eduardo Barreiros recibía la patente de su método para transformar motores de gasolina a diésel, marcando de forma simbólica el punto de partida de la automoción ourensana, si bien el empresario llevaba trabajando en esos cambios desde 1949.

Tres cuartos de siglo después, la industria de Ourense afronta de nuevo su reinvención, influenciada por la llegada del coche eléctrico, y con varios sectores de acuerdo en que quedaron atrás los años dorados de la producción industrial, en los que Ourense llegó a tener una factoría donde la empresa Citroën montaba los motores de su histórico “dos caballos”.

“A historia toda comeza con él”, afirma Rogelio Iglesias Pascual, un veterano con más de tres décadas del sector de la automoción. “Comezou en A Lonia, cun taller para revisar os autobuses de Villalón. Foi capaz de cambiar motores de gasolina a diésel, e logo comezou a producir os Dodge. Ata firmou un acordo con Chrysler, e marchou a Madrid”, recuerda.

También desde el Polígono de San Cibrao citan a Barreiros como “la primera gran industria del sector”, testigo que fue continuado por otra compañía, CIE Galfor, quien representa “la continuidad del modelo industrial iniciado en los años 60, evolucionando hacia una industria altamente tecnificada e integrada en cadenas globales”, comentan fuentes de la asociación de empresarios. Galfor sigue siendo, a día de hoy, una de las grandes industrias ourensanas, dando empleo a más de 300 personas.

Con compañía

Junto a las grandes, en el entonces recién nacido Polígono de San Cibrao van surgiendo otras empresas dedicadas tanto directamente al automóvil como a la industria auxiliar, empezando una senda de crecimiento que tocaría techo a finales de la década de los 70, cuando llegó a Ourense la que todas las fuentes consultadas consideran como “la mayor empresa” que se instaló en la provincia.

El genio mecánico que transformó el sector y lo posicionó a nivel mundial

La automoción ourensana no se entiende sin Eduardo Barreiros, quien inició su trayectoria profesional a los doce años como revisor y ayudante de mantenimiento en la línea de autobuses que cubría la ruta Ourense-Os Peares. Sin formación académica superior, su experiencia se centró en la mecánica práctica y la reconstrucción de vehículos.

En 1951, en sus instalaciones de A Lonia, patentó un procedimiento técnico para la transformación de motores de gasolina a diésel. Este método permitía realizar la conversión por el 25% del coste de un motor de fábrica.

El éxito de esta patente propició la fundación de Barreiros Diésel en 1954 y la posterior construcción de la factoría de Villaverde en Madrid. Tras un periodo de expansión y la exportación de camiones a Portugal, la empresa estableció vínculos con Chrysler International en 1963, lo que derivó en la fabricación de los modelos Dodge y Simca.

Hispamoldes, el mascarón de proa de la industria auxiliar al coche

Fundada en 1984 por Mario da Costa, Hispamoldes representa una de las trayectorias más largas de la industria auxiliar del automóvil en Ourense.

Nació como un centro especializado en moldes de alta precisión, y se convirtió, a lo largo de cuatro décadas, en el actual Grupo Indea, tras ser adquirido en 2023 por la multinacional italiana SAPA.

En 2002, la compañía se trasladaba a Tecnópole, y se expandía posteriormente a Marruecos y México, mientras llegaba a ser proveedor preferente de gigantes como Volkswagen o Stellantis, sosteniendo una plantilla de más de 350 profesionales.

En declaraciones a La Región en 2019, Mario da Costa recordaba que “muchos negocios cerraron, nosotros nos salvamos por la calidad de nuestros trabajadores. Aquí formamos a muchos, no vienen formados de otros sitios, eso también es uno de nuestros puntos fuertes”, mientras recordaba que la compañía también se ha repuesto de varias crisis.