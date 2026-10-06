Luz verde a los nuevos parques eólicos de Coto da Mina y Treboada, en Ourense y Lugo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha respaldado las resoluciones de la Xunta que declararon de utilidad pública y compatibles con distintos aprovechamientos forestales los proyectos de los parques eólicos Treboada y Coto da Mina.

El parque Coto da Mina afecta a los municipios ourensanos de Irixo y Piñor, mientras que Treboada se proyecta en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa y A Pobra de Trives, en Ourense, y Ribas de Sil, en Lugo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que en estos recursos no puede reabrirse el debate sobre las autorizaciones previa y de construcción de los parques, al considerar que esas cuestiones debieron plantearse en los procedimientos correspondientes. Por ello, rechaza los argumentos de la asociación ecologista relativos a que los proyectos no respondan a una necesidad colectiva o no maximicen el bienestar general.

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Sin legitimación para recurrir las expropiaciones

El tribunal también analiza la declaración de utilidad pública y la eventual expropiación de terrenos. Recuerda que, aunque la utilidad pública de las instalaciones eléctricas está reconocida por ley, debe justificarse en cada caso la necesidad y proporcionalidad de los bienes afectados.

En este caso, la Sala concluye que la asociación recurrente no acredita ser titular ni tener un interés singular sobre las parcelas previstas para la expropiación, por lo que no está legitimada para impugnar esa relación de bienes.

Así, el TSXG desestima los recursos y confirma los acuerdos de la Xunta relativos a ambos parques eólicos. Las sentencias no son firmes y pueden ser recurridas en casación.