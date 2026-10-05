Buscador | Consulta la renta media de todos los concellos de la provincia de Ourense

O Pereiro de Aguiar encabeza actualmente el ranking provincial de los concellos. Consulta en nuestro buscador la renta bruta media.

La estadística de declarantes del IRPF por municipios permite conocer cómo se distribuye la renta entre los distintos territorios. Los datos muestran importantes diferencias dentro de la provincia y permiten comprobar, de un vistazo, qué concellos presentan las rentas medias más elevadas y cuáles se encuentran en la parte baja de la clasificación.

O Pereiro de Aguiar encabeza actualmente el ranking provincial, con una renta bruta media de 31.638 euros, seguido muy de cerca por Allariz, que alcanza los 31.019 euros. La ciudad de Ourense, con 30.722 euros, ocupa la tercera posición.

Así, tres municipios ourensanos superan ya la barrera de los 30.000 euros de renta bruta media.

Pero la clasificación también permite observar la distancia entre los extremos. Vilardevós, con 18.856 euros, ocupa la última posición entre los municipios incluidos en la tabla, lo que deja una diferencia de 12.782 euros respecto a O Pereiro de Aguiar.

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El siguiente buscador permite consultar directamente la renta de cada municipio, comparar el dato con el ejercicio anterior y ordenar la clasificación de mayor a menor renta.

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